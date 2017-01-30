金雞報恩？ 火場救出雞 消防員除夕抽中大獎
2017-01-30 21:40
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣消防員余宗翰農曆春節前參與打火勤務時，火勢熄滅後耐心抱出原本養在火場裡的10幾隻雞，「火場救雞」影片放上臉書後在春節期間爆紅，觀看紀錄多達2萬2000多次。
不少人看了後按讚後說：「雞年救了牠們，金雞會感謝你的。」「辛苦了，金雞會報恩的。」「你今年雞年一定會很旺？！」「雞不可失啊！」余宗翰後來在除夕夜留守餐會的摸彩活動中，果然被抽中全場最大獎「局長獎」。
余宗翰說，25日下午他參與芎林鄉一處工寮火警的打火勤務時，在火勢熄滅後發現原本養在工寮裡的雞，有的已經變成「烤雞」、「火雞」，幸運活下來的10幾隻則好像被大火嚇到不太敢動，他想勤務也告一段落了，就順手當起搬運工，把這些雞一隻隻用雙手抓起來，抱到火場外「放生」。
經常以警、消故事為題材的漫畫家「蠢羊」，也在他的臉書粉絲專頁「蠢羊與奇怪生物」上以此為題化了張「雞年，救雞」漫畫，並說：「賣個血汗，雞年在火場裡順手救隻雞是很正常的。」這張漫畫吸引3000多人按讚、37次分享。
短短20秒的「火場救雞」影片，春節期間在警消圈內爆紅，不少人還認真討論：「這場...應該是滿滿的的烤雞味吧！」「第一次聽到救雞的。」「大雞大利！」「雞好可愛，噗，嚇壞了都不敢動。」
余宗翰說，消防專業任務以搶救人民的生命財產為最優先考量，救雞只是任務告一段落後順手幫忙，影片是個人工作影像紀錄的花絮片段，會這麼受歡迎，他自己也很意外。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 子瑜抱愛犬開同學會 這樣點餐超霸氣...
- 別再砸錢啦！他買2000元刮刮樂2本 結果虧爆了...
- 川普、普廷熱線 要攜手打擊IS
- 中洲寮保安宮 尪揹某回娘家
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
- 主管支援休假 台鐵：全線營運順利正常
- 獅主場整修 熱身賽移師台體大
- 謝金晶《大釣哥》看X次 改行跑影城做市調
- 《太陽的後裔模擬考》近身國民情人宋仲基
- 英權威評2017全球10大必訪國家 台灣上榜了！
- 川普首場軍事行動 上任後首位美軍陣亡
- 唱紅《東區東區》 八三夭卻認成發展阻力
- 日職》「大郭」郭源治赴日取經 擔任樂天10日研修教練
- 2017漫威英雄大回歸/星際異攻隊2 解星爵身世謎
- 鐵達尼號全景圖
- 隱藏版親戚！謝承均和劉以豪竟是表兄弟
- 仙女命格曝光！鬼鬼戀愛都自己追來的
- 大年初三走春 屏東熱帶博覽會賞花休憩滿人潮
- 《西遊2》每小時吸金3千萬 星爺賀歲檔一枝獨秀
- 女星遇死亡車禍喪母 自責痛哭「死的應該是我」
- 自由之星》希望兒童合唱團 排灣古調 唱進歐洲幫台灣銀回大獎
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 柯神9發三分彈 勇士搶先40勝
- 不甩川普穆斯林禁令 Sia怒捐3百萬助移民與酷兒族群
- 小英北台發紅包 民眾最想喊加油
- 電影夢一波三折 吳克群：被天意擋住了
- 內閣將改組 勞動部、國發會換人
- 《春節》這學校好神奇 大雞小雞都是老師
- 警告跨國公司避稅 德點名星巴克
- 高雄燈會藝術節今晚開幕 愛河及西子灣放煙火
- 接獲徵詢是否願入閣... 他坦言想留在地方
- 貓咪偷襲遇抵抗鎖喉反制 得意神情笑翻網友！
- 沈玉琳放25年製作人身段 玩遊戲被扒頭也甘願
- 郭彥均新年把老婆放一邊 騎機車載「她」出遊
- 細心澆水小盆栽 5個月後竟讓網友超崩潰...
- 台灣女網賽》舌尖上外交 詹詠然宴請各國名將大啖鼎泰豐
- 《雞年走春》屏東四林平地森林 遠離塵囂
- 駐美特派氣炸了 年初一光天化日被搶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei mayoral race raised on Tsai’s Guandu Temple trip
- HBL》力拚冠軍 高苑籃球隊春節集訓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金雞報恩？ 火場救出雞 消防員除夕抽中大獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分