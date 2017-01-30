金雞報恩？ 火場救出雞 消防員除夕抽中大獎

2017-01-30 21:40

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣消防員余宗翰農曆春節前參與打火勤務時，火勢熄滅後耐心抱出原本養在火場裡的10幾隻雞，「火場救雞」影片放上臉書後在春節期間爆紅，觀看紀錄多達2萬2000多次。

不少人看了後按讚後說：「雞年救了牠們，金雞會感謝你的。」「辛苦了，金雞會報恩的。」「你今年雞年一定會很旺？！」「雞不可失啊！」余宗翰後來在除夕夜留守餐會的摸彩活動中，果然被抽中全場最大獎「局長獎」。

余宗翰說，25日下午他參與芎林鄉一處工寮火警的打火勤務時，在火勢熄滅後發現原本養在工寮裡的雞，有的已經變成「烤雞」、「火雞」，幸運活下來的10幾隻則好像被大火嚇到不太敢動，他想勤務也告一段落了，就順手當起搬運工，把這些雞一隻隻用雙手抓起來，抱到火場外「放生」。

經常以警、消故事為題材的漫畫家「蠢羊」，也在他的臉書粉絲專頁「蠢羊與奇怪生物」上以此為題化了張「雞年，救雞」漫畫，並說：「賣個血汗，雞年在火場裡順手救隻雞是很正常的。」這張漫畫吸引3000多人按讚、37次分享。

短短20秒的「火場救雞」影片，春節期間在警消圈內爆紅，不少人還認真討論：「這場...應該是滿滿的的烤雞味吧！」「第一次聽到救雞的。」「大雞大利！」「雞好可愛，噗，嚇壞了都不敢動。」

余宗翰說，消防專業任務以搶救人民的生命財產為最優先考量，救雞只是任務告一段落後順手幫忙，影片是個人工作影像紀錄的花絮片段，會這麼受歡迎，他自己也很意外。

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