暖男地下道煮食讓街友圍爐 意外引網友論戰

2017-01-28 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕新的一年到來，民眾盡情享受著與家人團圓的美好時光，但在不少地方，仍有不少遊民難以溫飽。台中市有幾位暖到發燙的「暖男」，在新的一年希望能讓街友也能享受節日，除夕當天扛著瓦斯、食物、工具到台中火車站地下道煮飯分送遊民，溫暖舉動讓不少人紅了眼眶，暖在心裡，但卻有網友對此舉有諸多批評，意外引發正反觀點交戰。

除夕當天台中有幾位善心人士，希望當地街友也能一起享受過年過節的氣氛，並且能溫飽一頓，親自帶著鍋具、瓦斯、食材奔赴台中火車站地下道煮東西給街友吃，讓他們享受溫馨的圍爐夜。

雖是善舉，但卻意外引來網友們正反兩面交鋒，有網友不領情留言：「怎麼沒桌子讓炊具放在桌上？」、「不同情，那些遊民寧可躺在那也不接受政府安置」、「密閉空間用瓦斯爐煮食物很危險」、「地下道會一氧化碳含量會過濃」，但大部分網友則讚許這些暖男的付出，並說：「善心人總是用行動表達正能量，而『酸民假博士』總用鍵盤表達他們的無知跟嘲諷本色」 。