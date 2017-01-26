輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半
〔記者王定傳／新北報導〕輔大性侵案今下午4點宣判，輔大王姓學生涉嫌趁學姐W（化名）酒醉之際，公然搓胸，還在電梯外性侵，新北地院今依乘機性交未遂罪，判王男3年6個月徒刑，可上訴。
本案發生後，由於W及其男友不滿學校處理態度，曾在發布8000多字文章，指控輔仁大學心理學系系主任何東洪、社會科學院院長夏林清等人處理不公，夏林清也因處理此事，被輔大暫停社會科學院院長職務。
新北地院合議庭認定，王男已著手進行性侵，但還未進入，加上W女性器內沒有檢出王男DNA，驗傷時未發現W女處女膜有12小時造成的新傷痕，並無其他證據可證明有進入，依乘機性交未遂罪，判王男3年6月徒刑，可上訴。
判決指出，前年6月27日晚間10時許，王姓學弟參加即將畢業的學長姐舉行的畢業聚會，多人一起慶祝到隔天凌晨3點多，此時，王男見其中一名學姐W（化名）已因不勝酒力而醉倒，王佯稱要送W回宿舍，隨即扶她離開教室，搭電梯到1樓，直接在電梯外走廊性侵學姐。
W的男友聯絡不上她，直接前往教學大樓想接她回宿舍，正好撞見女友下半身赤裸趴在地上，王男還正在一旁穿褲子，他立刻上前喝退王男，並幫女友穿好衣褲，其他參加聚會的同學隨後陸續下樓，見狀也幫忙報警，王男犯案後始終否認犯行，只說自己都忘了。
合議庭依據W女證述、同學證詞等，認定王男已經脫下學姐及自己內外褲，並以觸碰學姐下體外陰部，認定已著手，但W女性器內沒有檢出王男DNA，驗傷時未發現W女處女膜有12小時造成的新傷痕，而W女外陰部所遺留王男DNA可能是王男觸碰時所遺留，無法證明有進入情形，因此依乘機性交未遂罪判刑。
合議庭斥責王男不尊重女性的性自主決定權，竟在學校內利用被害者喝醉後企圖性侵，若非W女男友及時趕到，恐已經得逞，惡性非輕，造成被害者身心受創，案發後否認犯行，且未賠償被害者損失，犯後為隱匿犯行，更曾出言阻止他人找救護車將學姐送醫，態度惡劣，考量無前科判刑3年半。
另外，王男被控在攙扶時公然對酒醉的學姐摸胸，目睹的證人在審理時說，當時王男看到W女要跌倒、上前攙扶時不慎摸到，合議庭因此認定只是不慎觸碰，非故意摸胸。
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標題：輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半
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