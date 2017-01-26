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辜成允摔傷不治 北檢傳喚建管承辦人作證

2017-01-26  15:48

〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允赴晶華酒店參加喜宴，不幸摔下樓梯不治；家屬雖不提告，台北地檢署為確認飯店設施是否符合法規，釐清飯店有無涉業務過失致死刑責，昨以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人後，今天下午則傳喚營建署及台北市政府建築管理工程處各1名承辦人說明。

檢方根據目擊者指證發現，辜成允下樓梯時，靠近階梯中央偏右，並未攙扶扶手，下樓梯3至4階時，不慎失足向後仰躺倒地，後腦直接重創而失去意識，並以面部朝上，身體反轉180度、頭下腳上的姿勢滑下樓梯，造成頭部重創不治。

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  • 辜成允摔傷不治，北檢傳喚建管承辦人作證。圖為晶華酒店。（資料照，記者王憶紅攝）

    辜成允摔傷不治，北檢傳喚建管承辦人作證。圖為晶華酒店。（資料照，記者王憶紅攝）

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