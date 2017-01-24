老翁要領錢印鑑搞丟 街上急徘徊警熱心協助

2017-01-24 17:24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄85歲伊姓老翁，今天中午一個人徬徨地在通霄鎮市區徘徊，神態緊張，恰好在通霄郵局駐守的員警碰見，上前詢問發生什麼事，才知道老翁原來是農曆年前想領錢，不過搞丟印鑑，一時不知如何是好。

警方詢問老翁離開家門後的行蹤，沿路「地毯式搜索」，花了將近2小時時間，總算在通霄火車站、老翁搭乘公車下車處找到遺失的印鑑，幫忙老翁開心領新鈔。

不過，老翁領鈔時又一時遺漏3000元在郵局櫃檯，警方發現後趕緊送回老翁家中，讓老翁相當開心，差點因一時糊塗搞丟辛苦存下的老本。