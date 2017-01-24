| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
煞不住！新台幣早盤 一度續飆逾1角 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

樂陞案》許金龍掏金40億7023萬 手法大公開

2017-01-24  11:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦樂陞案，今天依違反證券交易法等罪，起訴樂陞前董事長許金龍等10人，並具體對許金龍求刑30年，聲請沒收許金龍的不法所得40億7023萬8446元，以及其名下公司私募股票等；北檢今公布許金龍獲利清冊，不法所得分別來自侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債、內線交易等4大部分。

侵占樂陞公款部分，102年2月25日，許金龍利用新基公司不實會計憑證統一發票報帳，侵占樂陞公款350萬元。

非法私募部分，102年5月，許金龍以Cinda基金名義，取得樂陞公司私募股票；同年12月間，許金龍再以Eminent公司名義，取得樂陞私募股票；103年3月30日，許金龍將其透過Cinda基金、Eminent公司所取得的樂陞私募股票共1114萬5169股，以時價每股約114元，出售給TP公司原經營團隊，總價12億7054萬9266元。

103年10月至104年12月，許金龍將其透過百尺竿頭、Mega Cloud公司、Triple Collaboration公司所取得的樂陞公司私募股票，共2780萬股，以時價每股約95元，出售予同步公司，總價26億4100萬元；並於104至105年間陸續付款；104年11月間，許金龍以百尺竿頭公司名義，取得樂陞公司私募股票；104年12月間，許金龍再以Mega Cloud公司、Triple Collaboration公司名義，取得樂陞私募股票；總計不法獲利共26億4100萬元。

針對非法發行可轉換公司債部分，105年3月3日至8月30日，許金龍利用人頭圈購樂陞4、樂陞5，共計5984張，交由遠東銀行拆解為CBASO，再以人頭購買後，陸續以現金方式提前履約，樂陞4部分獲利5080萬4730元、樂陞4及樂陞5之擬制獲利為6214萬9250元；此部分不法獲利共1億4000萬4180元。

內線交易部分，105年5月16日至5月31日，許金龍在得知公開收購案消息後，於重大消息公布前的期間內，買賣樂陞股票獲利1518萬5000元。

總計許金龍所涉侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債、內線交易等4大部分，不法獲利共40億7023萬8446元。

廣告
  • 台北地檢署偵辦樂陞案，今天依違反證券交易法等罪，起訴樂陞前董事長許金龍（見圖）等10人，並具體對許金龍求刑30年。（資料照，記者張慧雯攝）

    台北地檢署偵辦樂陞案，今天依違反證券交易法等罪，起訴樂陞前董事長許金龍（見圖）等10人，並具體對許金龍求刑30年。（資料照，記者張慧雯攝）

  • 北檢今天新聞稿中，公布許金龍掏金40億元的手法。（記者錢利忠攝）

    北檢今天新聞稿中，公布許金龍掏金40億元的手法。（記者錢利忠攝）

  • 北檢今天新聞稿中，公布許金龍掏金40億元的手法。（記者錢利忠攝）

    北檢今天新聞稿中，公布許金龍掏金40億元的手法。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂陞案 許金龍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：樂陞案》許金龍掏金40億7023萬 手法大公開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.