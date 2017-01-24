樂陞案》許金龍掏金40億7023萬 手法大公開

2017-01-24 11:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦樂陞案，今天依違反證券交易法等罪，起訴樂陞前董事長許金龍等10人，並具體對許金龍求刑30年，聲請沒收許金龍的不法所得40億7023萬8446元，以及其名下公司私募股票等；北檢今公布許金龍獲利清冊，不法所得分別來自侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債、內線交易等4大部分。

侵占樂陞公款部分，102年2月25日，許金龍利用新基公司不實會計憑證統一發票報帳，侵占樂陞公款350萬元。

非法私募部分，102年5月，許金龍以Cinda基金名義，取得樂陞公司私募股票；同年12月間，許金龍再以Eminent公司名義，取得樂陞私募股票；103年3月30日，許金龍將其透過Cinda基金、Eminent公司所取得的樂陞私募股票共1114萬5169股，以時價每股約114元，出售給TP公司原經營團隊，總價12億7054萬9266元。

103年10月至104年12月，許金龍將其透過百尺竿頭、Mega Cloud公司、Triple Collaboration公司所取得的樂陞公司私募股票，共2780萬股，以時價每股約95元，出售予同步公司，總價26億4100萬元；並於104至105年間陸續付款；104年11月間，許金龍以百尺竿頭公司名義，取得樂陞公司私募股票；104年12月間，許金龍再以Mega Cloud公司、Triple Collaboration公司名義，取得樂陞私募股票；總計不法獲利共26億4100萬元。

針對非法發行可轉換公司債部分，105年3月3日至8月30日，許金龍利用人頭圈購樂陞4、樂陞5，共計5984張，交由遠東銀行拆解為CBASO，再以人頭購買後，陸續以現金方式提前履約，樂陞4部分獲利5080萬4730元、樂陞4及樂陞5之擬制獲利為6214萬9250元；此部分不法獲利共1億4000萬4180元。

內線交易部分，105年5月16日至5月31日，許金龍在得知公開收購案消息後，於重大消息公布前的期間內，買賣樂陞股票獲利1518萬5000元。

總計許金龍所涉侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債、內線交易等4大部分，不法獲利共40億7023萬8446元。