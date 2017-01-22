台南安定彈簧床工廠火警 火勢猛烈冒大量濃煙

2017-01-22 19:22

〔記者林孟婷／台南報導〕台南市安定區一間彈簧床製造工廠，今日晚間傳出火警意外，消防單位獲報後前往現場緊急灌救，雖然火勢頗大，但所幸目前並無人員受困受傷。

今日晚間位於安定區的一間彈簧床工廠竄出猛烈火勢，一度冒出大量濃煙，消防單位獲報後出動超過十個消防分隊、三十車前往灌救，熊熊火勢在夜間相當醒目，引起附近民眾側目。

根據目前回報，廠內放有棉絮成品的半成品，沒有囤放危險物品、也無人員受困。