轎車越線撞貨車 蘇花4車擦撞3傷

蘇花公路台9線174公里錦文隧道口，今早8時多發生一起4車擦撞車禍，造成3人輕傷送醫。（記者王峻祺翻攝）

2017-01-22 13:45

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花公路台9線174公里錦文隧道口，今早8時多發生一起4車擦撞車禍，駕駛BMW小客車的劉姓女子，南下出隧道口時，疑似恍神導致過彎不慎，衝入對向車道，迎面擦撞北上大貨車，並波及另2輛自小客車，所幸車禍僅造成3人輕傷送醫。

警方表示，劉女駕駛的自小客車，由北向南行駛，剛出蘇花公路錦文隧道口時，駛入對向車道，擦撞對向大貨車，導致大貨車失速撞上對向休旅車；劉女同時也與同向後方一輛自小客車擦撞；4車駕駛酒測值均為零。

車禍事故總計造成4車擦撞共3人送醫急救，雙向車道一度封閉1小時、車流回堵約2公里；警方提醒，蘇花公路道路狹窄，忌諱超速行駛或任意跨越雙黃線超車，呼籲駕駛切勿搶快。