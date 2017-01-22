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槍毒媽寶被通緝 外出竟叫60歲老母騎車載

2017-01-22  10:40

〔記者王冠仁／台北報導〕男子楊義雄（32歲）涉嫌在桃園市中壢區一帶販毒，他擔心毒品交易遭黑吃黑，自行鑽研改造槍枝技能，外出販毒時都擁槍自重，在圈內小有名氣。

楊嫌日前因為涉及另起毒品案成為通緝犯，他為避免遭警方查緝，將戶籍設在另處，平時則與父母與哥哥同住。他為降低出門遭警方盤查機率，外出時經常要求60歲老母親騎機車載他。

警方追查，日前到楊嫌住家外埋伏，發現他家有前門與後門；上門買毒毒蟲若按前門門鈴他不會開門，必須按後門門鈴代表是熟客他才開門。警方待楊嫌母親騎車載他返家時逮人，楊起先還想謊報大他6歲的哥哥姓名來躲避，想不到哥哥卻在樓上向警方大喊「那媽寶是我弟不是我」，當場戳破他謊言。

警方說，員警逮楊時，他母親雖然知道兒子擁槍又販毒，但護子心切仍不斷求情，甚至哀求「快過年了讓他在家過年吧」；不過他哥哥卻十分「賭爛」，告訴警方楊嫌每次被抓就謊報他名字。

警方在屋內查獲3把改造槍枝、子彈16顆、槍管5支與改槍工具、毒品安非他命與海洛因7公克等贓證物。警方將楊先解送歸案，再另外追究毒品、槍枝等罪責。

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  • 警方查扣的改槍工具。（記者王冠仁攝）

    警方查扣的改槍工具。（記者王冠仁攝）

  • 警方將楊嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將楊嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣的改造槍枝。（記者王冠仁攝）

    警方查扣的改造槍枝。（記者王冠仁攝）

  • 警方查扣的毒品。（記者王冠仁攝）

    警方查扣的毒品。（記者王冠仁攝）

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