見妙齡女身材姣好起色心 男襲胸遭判刑3個月

2017-01-20 15:15

〔記者張文川／台北報導〕台北市32歲林姓男子，去年5月28日下午3點多，在台北火車站南3門外，見一名20多歲身材姣好的妙齡女子，竟起色心，乘她不及抗拒之際，從背後偷襲朝她右胸摸了一把，被害人不甘受辱，報警處理；台北地院依性騷擾罪重判他3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

法官認為，胸部是女性的隱私部位， 林男乘人不備，突襲觸摸被害人胸部，屬偷襲性、短暫性、有性暗示的不當觸摸行為，犯行在被害女子還來不及產生表達性自主意願的時候就已結束，因此應屬性騷擾行為，侵害被害人的身體自主權，造成對心理不愉快和不安全感。

法官認定，林男的行為顯然不尊重別人的身體自主權，影響社會治安，非常不可取，林男僅國小畢業，家境貧寒，3年前曾因酒後騎機車，被依公共危險罪判刑4月，因無錢繳納易科罰金而入獄服刑，為5年內再犯，因此將他判刑3月。