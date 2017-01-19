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持滾輪黏貼拖把打死人 男遭判刑4年

2017-01-19  17:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕35歲的馬姓男子是西藏來台第二代，102年7月，因持有二級毒品曾遭判刑3月，同年11月，吳姓男子因持有安非他命遭警方查獲，馬男懷疑吳男向警方誣指其為毒品上游，並將毒品提供給家族親人吸食，憤而將吳男強押至友人位於新北八里住處行私刑，並持滾輪黏貼拖把痛毆吳男3至4分鐘，打到滾輪脫落，馬男繼續毆打，導致拖把前端金屬條刺入吳男左胸，吳男因腦部缺氧抽蓄，送醫搶救仍不治。

新北地院審理時，馬男坦承拿滾輪黏貼拖把毆打吳男，但辯稱只是想教訓對方，無致人於死的意圖，但法醫解剖報告認定吳男胸部遭銳器刺傷，致出血性休克死亡。

據了解，馬男因毒品案遭判刑，深知毒品之危害，因此不願家族成員也與毒品有所牽扯，當與吳男對質後，得知吳男確實有提供毒品給家族成員，怒而持滾輪黏貼拖把痛毆吳男，法官審酌馬男犯行有義憤成份在內，今依傷害致死罪判馬男有期徒刑4年，剝奪行動自由罪部分徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

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