快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
持滾輪黏貼拖把打死人 男遭判刑4年
2017-01-19 17:13
〔記者陳慰慈／新北報導〕35歲的馬姓男子是西藏來台第二代，102年7月，因持有二級毒品曾遭判刑3月，同年11月，吳姓男子因持有安非他命遭警方查獲，馬男懷疑吳男向警方誣指其為毒品上游，並將毒品提供給家族親人吸食，憤而將吳男強押至友人位於新北八里住處行私刑，並持滾輪黏貼拖把痛毆吳男3至4分鐘，打到滾輪脫落，馬男繼續毆打，導致拖把前端金屬條刺入吳男左胸，吳男因腦部缺氧抽蓄，送醫搶救仍不治。
新北地院審理時，馬男坦承拿滾輪黏貼拖把毆打吳男，但辯稱只是想教訓對方，無致人於死的意圖，但法醫解剖報告認定吳男胸部遭銳器刺傷，致出血性休克死亡。
據了解，馬男因毒品案遭判刑，深知毒品之危害，因此不願家族成員也與毒品有所牽扯，當與吳男對質後，得知吳男確實有提供毒品給家族成員，怒而持滾輪黏貼拖把痛毆吳男，法官審酌馬男犯行有義憤成份在內，今依傷害致死罪判馬男有期徒刑4年，剝奪行動自由罪部分徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 世新零分老師 道歉辭職
- 拔蘿蔔！週六烏日溪尾大橋 蘿蔔田任你拔
- 這3縣最多小媽媽 「小孩帶小孩」原因好心酸…
- 墨西哥驚傳校園槍擊 少年持槍射老師學生後自轟身亡
- 市府負擔增 藍營議員憂財政
- 基市成功陸橋 元宵節後封閉
- 紀培慧扮魔人 不怕撞鬼怕吃辣
- 曾收「紙紮小人」 李易嘆人氣輸兒子
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領到、領久
- 廖任磊僅飆6成力 捕手呼「好重」
- 台南聖母廟春牛今亮相 元宵鞭春牛爭列市定民俗
- 楊采妮不捨華仔受傷 「他特別注意大家安全」
- 被評「空洞」暴怒 「0分講師」遭世新大學解聘！
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 前美國駐聯合國大使提議將駐日美軍一部份移駐台灣
- Apple Day又來了！買小iPad送Xbox One
- 洪易9裝置藝術 行政園區添年味
- 林依晨明年想生狗寶寶 過年紅包撒百萬
- 高麗菜成堆！菜農深夜睡路邊賣 讓人看得好不捨
- NBA》浪花三分球太狂 傳奇射手讚：未來稱霸排行榜
- 華仔墜馬 命理師稱恐需15個月才能康復
- 消防節熱血傳愛 竹市消防代理局長挽袖捐熱血
- 史諾頓居留年限延長兩年
- 你不可能沒聽過！華語歌曲YouTube點閱排行TOP10
- SBL明星賽出招 阿忠、皓呆當判官
- 咘咘陪曬7月肚！賈靜雯纖瘦獲讚超美孕婦
- 世新0分師爆抄襲 指導教授：有瑕疵 但仍具原創性
- 兄弟黃泰龍 不是新人
- 摩斯漢堡也要漲 多項商品單價貴5元
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 馮迪索PK甄子丹 挑戰極限
- 南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車
- 召喚神龍不是夢！真的有七龍珠「龍珠雷達」
- LED路燈太亮 菊花長高不開花
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 田亞霍額咚程予希 雙唇險失守
- 有摸有保佑 超大文昌筆助考運
- 南投麵館揪感心 連8年辦捐血送麵活動
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：持滾輪黏貼拖把打死人 男遭判刑4年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分