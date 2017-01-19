彰中期末考洩題疑雲 考生怨師犯錯生代受罰

化學科重考，考題簡單，不少考生提早交卷離開教室。（記者張聰秋攝）

2017-01-19 13:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高中爆出期末考試化學科考題洩題疑雲，今天上午，校方讓該校2年級自然組考生616人重考，但有4人請假缺考，許多考生抱怨老師犯錯學生卻要代懲罰，感覺很嘔，為了成績卻又不能反抗，校方表示，校方能夠理解學生不喜歡考試的心情，為求公平性，還是要重考重新計分。

有學生在社群發動罷工，校方統計缺考人數，只有4人請病假未到考，612人應考，缺考率約千分之6.4，考生說，不考不行啊，影響在校成績排名和明年的大學繁星入學申請。

縣內高中職今天休業式，彰中安排上午第1節考期末考英文科，1年級、2年級社會組和3年級學生，考完英文科整理書包後即可離校，開始放寒假，唯獨，2年級自然組學生，需要重考化學科，考生考到近中午12時結束，陸續離校。

考生步出教室反映考題跟第1次不同，課本題庫範圍，欠缺鑑別度，不少考生提早在考試70分鐘結束前20分鐘提早交卷。

20班多位考生說，考題很簡單，一下就寫完了。13班考生說，期末考分數占分比例重，第1次考題難，這次很簡單，感覺學校要送分給學生做補償。10班考生說，老師犯錯，讓學生重考，感覺學生代老師受罰。

考生透露，前天考化學期末考，當天考完有人分數考得很高，還有人考滿分，學生開始流傳，有人一拿到考卷，很快寫完考卷，趴在桌子休息，考試結束前20分，提早交卷，17日深夜，學生就在臉書討論考題疑似洩題。

洩題疑雲爆出，昨天校方緊急處理，決定今天上午10點30分重考，第1次成績完全不採計。教育部同時派員到校了解此事緣由，校方表示，初步研判，命題女老師完成考題列印後，沒有登出、也沒有關機，下載的文件仍在，給了有心人可乘之機，經過成績比對，疑似洩題老師所任教班級，平均成績明顯較高，女教師個人送教評會議處，進一步再往考核會討論。