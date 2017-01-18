網拍女收款不出貨 起糾紛又不說實話被訴

2017-01-18 11:28

［記者楊政郡／台中報導］24歲黃女在臉書上刊登販售「蜜袋鼯」籠子的訊息，有民眾支付現金及匯款總計1萬1760元訂購9個，但數次催促都無法出貨，先是說工廠沒出貨，要辦理退款，2個月後又改稱被男友砸了，之後就避不見面，檢察官依詐欺罪起訴。

此案被害女子是在104年6月在臉書上發現訊息，然後與黃女聯繫購買，先支付現金5400元，再匯款6360元到黃女帳戶，黃女坦承有收到錢。但黃女否認犯行，表示她有籠子，但被陳姓男友砸了，檢察官發現，黃女是先對被害人說「已下訂但廠商未出貨」，後來改稱「被陳姓男友砸了」，在偵訊時又改稱她忘記了。

檢方認為，這種籠子屬於白鐵材料，即使砸了也不會屍骨無存，大可以照片取信被害人，再商討如何退款及善後。

檢察官又發現黃女在同年8月時，向新北地檢控告陳姓男友傷害及妨害自由，可見兩人確實有糾紛，但在此案中黃女卻未提到「籠子被砸」之事，也沒有一併提起告訴，到底籠子是否為陳某所砸還有疑問，而黃女收錢卻一再說謊及未出貨，有詐欺之虞，不是單純民事糾紛了。