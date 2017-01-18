泰豐輪胎大火後 廠房空拍焦黑一大片

泰豐輪胎大火過後，廠房空拍一大片焦黑。（消防局提供）

2017-01-18 10:38

〔記者李容萍／桃園報導〕泰豐輪胎昨天下午發生大火，經出動超過300名消防、義消、87輛各式消防車連夜全力搶救約14小時，今天清晨5時30分已經將殘火處理完畢，現場保留兩車、8人持續警戒外，消防局上午公布空拍畫面中，廠房是一大片焦黑，災後鑑識工作與起火原因將逐步展開。

消防局上午公布空拍機的空拍畫面，從高空俯瞰可以看到泰豐輪胎廠房一片焦黑，幾乎付之一炬，消防局也出動大批鑑識人員，進行火場鑑識釐清。

消防局第二大隊指出，泰豐輪胎起火的是地上1層鐵皮廠房，現場無危險物品，也無人員受困；燃燒廠房的成品區輪胎，燃燒面積約3000平方公尺，並波及周邊民宅共7戶，造成外牆燻黑、窗戶及陽台物品燒損；現場共疏散該社區141戶住戶。

泰豐輪胎大火過後，廠房空拍一大片焦黑。（消防局提供）