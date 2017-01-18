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泰豐大火救災 王浩宇：身上都是戴奧辛

2017-01-18  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕中壢工業區泰豐輪胎大火，強烈的火勢讓附近居民感受到如世界末日般的恐懼，桃園市議員王浩宇在大火之時，趕到現場協助救災，一直到半夜才回家，他在臉書上PO文，指「身上都是戴奧辛，全身脫光洗澡去！」，還建議附近居民們「大家的衣物上面有很多粉塵微粒，記得都要洗過！」。

輪胎廠大火引發的戴奧辛氣體受到重視，從昨晚開始，桃園市政府及當地企業，都已經開始發送口罩，當地民代紛紛PO臉書要民眾出門記得戴口罩。

王浩宇也在臉書上要泰豐輪胎離開中壢市區，將當地改成工商綜合區，以保護學童。

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  • 桃園市議員王浩宇。（資料照，記者李容萍攝）

    桃園市議員王浩宇。（資料照，記者李容萍攝）

  • 桃園市議員王浩宇臉書。（圖擷取自臉書）

    桃園市議員王浩宇臉書。（圖擷取自臉書）

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