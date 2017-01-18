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泰豐輪胎遷離市區 工變住部分作業未完成

2017-01-18  00:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區的泰豐輪胎廠17日下午發生大火，不斷冒出的濃煙將一大片天空染黑，連好幾公里外的民眾都看到濃煙，民眾擔憂輪胎燃燒會產生戴奧辛恐影響健康，雖然市府環保局調派監測車前往偵測空氣品質，還好沒有檢出有毒物質，提醒民眾不需過度擔心；綠黨桃園市議員王浩宇對此在臉書「我是中壢人」PO文表示，為了守護孩子的健康、爭取中壢最大利益，歷經這次火警後，泰豐應儘速遷廠離開中壢鬧區，並朝工商綜合區發展。

其實，泰豐輪胎公司是股票上市公司，成立於民國44年，主要產品為卡車、客車、轎車、輕型卡車等車型用的輻射層輪胎，公司登記資本額雖不到50億元，其中中壢廠位在中壢鬧區，民國82年中壢都市計畫通盤檢討時就原則同意工業區變住宅區，並於84年和其他工變住的地段一起發布，不過附帶條件為泰豐必須擬訂細部計畫送審，全案在103年桃園市都委會審議時，仍有部分作業未完成。

對於泰豐遷廠一事，桃園市政府都市發展局晚間表示，泰豐中壢廠細部計畫目前因為涉及市地重劃財務分擔，還有基地南邊和台鐵地下化用地需要再確認地界，加上其他作業還在進行，泰豐中壢廠工變住必須所有細部計畫都完成，市都委會審議過關，才能一併發布實施。

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  • 中壢泰豐輪胎火警，圖為中壢區健行科技大學出動空拍機所拍下火場大量濃煙竄天的畫面。（健行科大提供）

    中壢泰豐輪胎火警，圖為中壢區健行科技大學出動空拍機所拍下火場大量濃煙竄天的畫面。（健行科大提供）

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