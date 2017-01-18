泰豐輪胎遷離市區 工變住部分作業未完成
2017-01-18 00:15
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區的泰豐輪胎廠17日下午發生大火，不斷冒出的濃煙將一大片天空染黑，連好幾公里外的民眾都看到濃煙，民眾擔憂輪胎燃燒會產生戴奧辛恐影響健康，雖然市府環保局調派監測車前往偵測空氣品質，還好沒有檢出有毒物質，提醒民眾不需過度擔心；綠黨桃園市議員王浩宇對此在臉書「我是中壢人」PO文表示，為了守護孩子的健康、爭取中壢最大利益，歷經這次火警後，泰豐應儘速遷廠離開中壢鬧區，並朝工商綜合區發展。
其實，泰豐輪胎公司是股票上市公司，成立於民國44年，主要產品為卡車、客車、轎車、輕型卡車等車型用的輻射層輪胎，公司登記資本額雖不到50億元，其中中壢廠位在中壢鬧區，民國82年中壢都市計畫通盤檢討時就原則同意工業區變住宅區，並於84年和其他工變住的地段一起發布，不過附帶條件為泰豐必須擬訂細部計畫送審，全案在103年桃園市都委會審議時，仍有部分作業未完成。
對於泰豐遷廠一事，桃園市政府都市發展局晚間表示，泰豐中壢廠細部計畫目前因為涉及市地重劃財務分擔，還有基地南邊和台鐵地下化用地需要再確認地界，加上其他作業還在進行，泰豐中壢廠工變住必須所有細部計畫都完成，市都委會審議過關，才能一併發布實施。
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