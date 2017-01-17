自己違規害民眾逆向 員警還賞對方吃罰單
〔記者黃欣柏／台北報導〕員警害民眾違規，竟反過來開對方罰單！台北市許姓女子前年開車出門，因前方騎乘機車的員警突然切入內側，逼得她駛入對向車道閃躲，事後員警卻反過來以「不依規定駛入來車道」為由向她開出900元罰單，經她提起行政訴訟，台北地院認定員警違規在先，許女行為屬「必要之緊急避難行為」，判決撤銷罰單，可上訴。
許女控訴，前年8月間她開車從文山區萬美街左轉入萬和街，發現前方約60公尺處有一輛警用機車行駛於車道右側，她本不以為意，不料當雙方距離縮短至不到10公尺時，該員警突然打方向燈向左急切並減速意圖迴轉，她擔心撞上員警，只好鳴按喇叭示警，同時緊急駛入對向車道閃避。
讓許女驚訝的是，員警事後竟反過來以「不依規定駛入來車道」名義，向她開立900元罰單，並記違規點數1點，她認為裁罰太不合理，質疑員警根本是不滿被按喇叭才故意「報復性開單」，憤而提起行政訴訟討公道。
對於這起爭議，台北市交通事件裁決所認為，該員警當時已打方向燈示意，許女應減速保持安全距離而非駛入對向車道，其行為明顯侵犯對向車輛路權，員警舉發開罰並無違誤。
但台北地院判決出爐卻狠狠打臉警方說法，判決中直指許女當時並未超速，且事後即切回原本順向車道，員警當時未禮讓直行車先行，也沒有依規定在可迴轉處30公尺前就打方向燈警示後車，本身才是侵害他人路權在先。
判決中並提到，許女之違規屬於「必要且未過度之緊急避難行為」，該員警身為許女緊急避難的「受益人」，不察自己違規，還反而舉發對方，於法顯有不適，因此應撤銷對許女之裁罰。
對此法界人士指出，本案是法律「信賴原則」的經典案例，民眾若遇上類似案件、糾紛，訴訟時也同樣可主張「信賴原則」來捍衛自身權益。
法界人士指出，所謂「信賴原則」，意指參與道路交通者，應可信賴其他人也會遵守交通規則，如果因他人突發、不可預見的違規行為而發生事故，仍不得令其負過失責任，此原則在過去許多判決中均會被提到。
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