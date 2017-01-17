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中壢大火濃煙台北可見 議員喊「泰豐遷出市區」

桃園市中壢區的泰豐輪胎廠發生大火，不斷冒出的濃煙將一大片天空染黑。（記者曾德峰攝）

2017-01-17  18:43

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市中壢區的泰豐輪胎廠今天下午發生大火，不斷冒出的濃煙將一大片天空染黑，甚至遠在台北市就能看到，民眾擔憂燃燒產生的戴奧辛恐影響健康。桃園市議員王浩宇對此表示，泰豐應遷廠離開中壢市區，朝工商綜合區發展。

泰豐輪胎廠大火引發關注，各地網友紛紛回報目視情況，甚至有民眾遠在台北市內湖就看到濃煙。消防局已派出超過30輛消防車到場灌救，目前確認無人受困，但因廠房內堆有大量易燃物，火勢仍持續延燒，消防人員持續搶救中，起火原因尚待調查。

選區在中壢的桃園市議員王浩宇傍晚在臉書表示，為了守護孩子的健康、爭取中壢最大利益，這次火警後，泰豐應遷廠離開中壢市區，朝工商綜合區發展。許多網友紛紛附和，要求重罰泰豐、發起求償，但也有人呼籲，等責任釐清後再檢討較好。

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