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波麗士拍片防搶 「原」味天籟網路爆紅

2017-01-17  16:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕年關將屆，春節治安、交通是警方工作重點，南投縣信義警分局，為加強原住民部落年節服務，特別拍攝宣導影片，由布農族員警以流利的族語向族人宣導春節護鈔、看家服務，搭配劇情與知名「原聲合唱團」的悠揚歌聲，影片一出即在臉書獲得熱烈回響，不到24小時就吸引超過2.5萬次瀏覽，網友大讚「天籟之音」、「超棒的宣導」，讓警方相當欣喜。

信義警分局長楊山明表示，分局雖不是第一次製作影片，但卻是頭一次用布農族語向民眾宣導春節服務，由於轄區多是布農族人，為使警方便民服務能更貼近民眾，便以族語方式拉近彼此距離，並由羅娜派出所員警松國亮頭戴傳統頭飾，以族語講述「免費護鈔」、「警察春節免費看家」等防搶、防竊服務，影片還加入劇情、字幕，讓人更容易親近，就算非原住民鄉親也能輕易了解，尤其背景音樂搭配當地「原聲合唱團」拍手歌的優美歌聲，更是引人入勝。

他也說，除宣導短片外，之後也會與各村落辦公室、教會廟宇建立互動平台，運用廣播器適時宣導，結合電話簡訊、手機line方式向村落社團幹部傳發年節相關服務，並在分局網站、臉書等媒介傳貼服務資訊，讓民眾多多使用，平安過好年。

相關影音（南投信義警分局提供）

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  • 南投縣信義警分局拍攝春節護鈔等春安服務影片，搭配布農族語講述內容，吸引大批網友瀏覽，並在臉書爆紅。（記者劉濱銓翻攝）

    南投縣信義警分局拍攝春節護鈔等春安服務影片，搭配布農族語講述內容，吸引大批網友瀏覽，並在臉書爆紅。（記者劉濱銓翻攝）

  • 南投縣信義警分局拍攝春節護鈔等春安服務影片，由當地布農族員警以族語講述內容，吸引網友瀏覽迅速竄紅。（記者劉濱銓翻攝）

    南投縣信義警分局拍攝春節護鈔等春安服務影片，由當地布農族員警以族語講述內容，吸引網友瀏覽迅速竄紅。（記者劉濱銓翻攝）

  • 南投縣信義警分局拍攝春安服務影片，由當地布農族員警以族語講述內容，影片在臉書po出沒幾天，就吸引三萬五千次點閱。（記者劉濱銓翻攝）

    南投縣信義警分局拍攝春安服務影片，由當地布農族員警以族語講述內容，影片在臉書po出沒幾天，就吸引三萬五千次點閱。（記者劉濱銓翻攝）

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