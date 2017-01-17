捐肝救父 監獄懇親會母親入監擁抱浪子

去年底捐肝救父張姓收容人的母親緊緊擁抱回頭浪子。（記者廖淑玲攝）

2017-01-17 15:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林第二監獄今天下午懇親會，開放收容人與家屬共聚一堂，去年底捐肝救父張姓收容人的母親及其他家人也專程趕來探視，張母緊緊擁抱回頭浪子，高牆內瀰漫著濃濃親情，撫慰收容人思親之情。

涉及多起持槍滋事案，違反槍砲彈藥刀械管理條例被判刑18年的張姓男子在雲二監服刑，獲悉父親病危需要換肝，雲二監典獄長吳承鴻肯定張男孝心，指示所屬全力配合，去年底順利捐贈60％肝臟給父親，目前父子復原狀況都非常好。

張母昨天專程到二監探視兒子，看到兒子傷口癒合狀況不錯，術後體力復原相當好，緊抱兒子，並感謝獄所管理人員的照顧，也不斷叮嚀兒子要悔改「要做好子」。

張姓收容人說，入監前做了許多讓家人難過傷心的事，捐肝只是略盡人子孝道，又能換回父親健康，覺得一切都值得，也向媽媽承諾在監獄會好好表現，爭取假釋早日出獄奉養雙親。

另在雲二監女監服刑的鄭姓女子，因被控幫先生販毒重判16年，今天她的母親和女兒來探視，祖孫3代緊緊相擁，管理人員說，鄭女在監表現相當好，家人感情緊密，是收容人的典範。

吳承鴻以家庭永遠是收容人回歸社會最強大的支柱，今天懇親會有200名收容人、458名家屬參加，虎尾若瑟醫院心理師陳昭芬也以「心親一家親－家庭支持的力量」進行親職教育專題演講，並藉由面對面互相傾訴，讓家屬放心、收容人安心。