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在美遭判刑軍火商 返台告親人侵占不起訴

2017-01-17  14:55

〔記者錢利忠／台北報導〕企圖購買F-16等戰機引擎出口到中國而被美國逮捕的軍火商慕可舜，被美國依違反美國聯邦武器出口管制法判刑6年半，他刑滿出獄後，返台控告胞弟慕可禹及弟媳許瓊云，侵占並挪用他旗下兩間公司存款共414萬多美元（約新台幣1.3億元）；後來民事部分已達成和解，慕可舜撤回刑事告訴，台北地檢署今天將2人不起訴。

現年70多歲的慕可舜，曾是洛克希德馬丁公司在台業務代表，他同時也是百通、雷騰兩家公司負責人；九十四年十一月，美國司法部門認為他企圖為中國購買美國的導彈及飛機引擎科技，在美國邁阿密將他逮捕，隔年5月他即認罪、7月被美國邁阿密地方法院判刑6年半及100萬美元罰金。

美方提及，慕可舜與另名法國商人涉違反美國武器出口管制法，試圖於未經美方出口許可的情況下，向中國非法出口F-16戰鬥機及武裝黑鷹直升機等軍機引擎、可攜核彈頭的AGM-129巡弋飛彈，以及具最先進雷達鎖定追蹤能力的AIM-120中程空對空飛彈系統等列管武器。

100年間，慕可舜在美服刑期滿後返台，他清查旗下兩間公司帳冊，發現胞弟及弟媳在94年至95年間，涉侵占並挪用他所存於新加坡瑞士信貸銀行的美元存款414萬1305元，為此怒控2人侵占。

慕可禹出庭時指出，當年哥哥在美國被羈押，曾授權他代為處理其在台公司業務及財產，負責籌措律師費及保釋金，以及維持在台公司的經營；檢方認為此案屬於民事糾紛，曾兩度將慕可禹夫婦不起訴，但慕可舜仍聲請再議，後來兄弟倆達成和解，慕可舜撤告，2人因此再次獲不起訴。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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相關關鍵字： F-16戰機 慕可舜 美國聯邦武器 軍火商
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