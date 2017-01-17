通緝犯遇警大暴走 持刀拒捕4小時

2017-01-17 13:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕50歲的巫姓男子因涉嫌過失傷害遭發布通緝，日前躲藏於彰化埔心某汽車旅館時，被警方掌握行蹤進行拘捕，可是他一見到警方，竟拿起水果刀抵著胸口要脅自殘，甚至還拿起樟腦油芳香劑要驅逐警方，警方最後請來消防隊以水柱強噴巫男，才趁機將其逮捕。

警方表示，13日凌晨12點接獲巫男藏身地，立即出動警力逮捕，巫男開門見到警方就開始抓狂，拿著一把約20公分長的水果刀，抵著自己胸口，威脅警方不要上前，警方好言相勸，他還大喊「廢話少說」，警方見狀通知消防隊到場搭起鋁梯，預計從另一邊窗戶攻堅，可是被巫男發現，衝過來將梯子推到，還不斷咒罵警方，最後，警方從正門利用強力水柱噴灑，趁巫男重心不穩之際，再從窗戶躍入，順利上前將他逮捕。

偵查隊副隊長黃枝泉說，巫男相當狡猾，為躲避拘捕，不斷朝警方丟擲床頭櫃、椅子，甚至朝警方噴灑滅火器、芳香劑等，經過近4小時對峙，警方才以聲東擊西方式上前將他逮捕，巫男被捕後繼續掙扎，不斷出腳踹警方，行徑相當囂張，所幸逮捕過程無人受傷。警方訊後將巫嫌依妨害公務罪嫌移送彰化地檢署偵辦，過失傷害通緝報請台灣新北地方法院檢察署偵辦。