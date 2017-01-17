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酒店小姐尾牙這樣過 警：恐涉妨害風化

2017-01-17  07:38

〔記者王捷／台南報導〕年終尾牙是員工一年一度最期待的餐會，不過平常下海陪酒的酒店小姐尾牙怎麼過？台南一間酒店的尾牙，在某間知名合菜餐廳舉辦，公司為犒賞小姐，請猛男到餐廳大跳豔舞，肌肉猛男在台上脫到只剩下三角褲，跳到正嗨時，主持人大喊脫內褲，猛男舞者還拿酒店小姐的手撫摸自己的性器官，行徑被流傳在臉書，警方得知後指出，該行為恐怕已涉嫌妨害風化，將深入調查。

酒店小姐下海陪酒多有說不出的苦衷，除了被男客吃豆腐、天天喝酒，還要過著日夜顛倒的生活，平時上班更有點數壓力，達不到業績可能還會被扣錢。

台南某間開幕不久的酒店，業績壓力大，為了鼓勵小姐，邀請酒店經紀、小姐與幹部到某間知名台菜餐廳，不過光是吃飯、摸彩可能無法滿足酒店小姐胃口，得知部分酒店小姐休假時喜歡去找「星期五先生（牛郎）」紓壓，因此在尾牙時請來4名肌肉猛男，令酒店小姐臉紅心跳。

原本猛男舞者赤裸上半身、頭戴牛仔帽、穿牛仔褲大秀核心肌群，不久就脫下外褲露出三角內褲，朝觀眾露半個屁股，讓平時放很開的酒店小姐害羞摀嘴。正嗨時舞者還拿著小姐的手撫摸性器，摸完後小姐還不忘比了一個「讚」。

由於參加尾牙的人數眾多，又有許多人錄影，影片流出後被警方發現，警方指出，雖然酒店尾牙是邀請酒店員工參加，但該由於餐廳屬於半開放空間，可能涉及妨害風化，警方正在蒐證調查。

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  • 酒店尾牙為了犒賞小姐，請來猛男跳豔舞。（記者王捷翻攝）

    酒店尾牙為了犒賞小姐，請來猛男跳豔舞。（記者王捷翻攝）

  • 酒店尾牙在餐廳舉辦，邀猛男舞者在台上跳豔舞，舞者拿著酒店小姐的手撫摸性器官，警方認為，在半開放空間有不雅舉動，涉嫌妨害風化。（記者王捷翻攝）

    酒店尾牙在餐廳舉辦，邀猛男舞者在台上跳豔舞，舞者拿著酒店小姐的手撫摸性器官，警方認為，在半開放空間有不雅舉動，涉嫌妨害風化。（記者王捷翻攝）

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