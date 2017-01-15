休旅車為闖紅燈 竟在馬路上施展「歐洲步」！

銀色休旅車為避免闖紅燈，竟先跨越雙黃線，大秀「歐洲步」。（擷取自爆料公社）

2017-01-15 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕為了闖紅燈竟然無所不用其極！一名陳姓網友，今天下午開車行駛在台3線93公里處（新竹路段）時，發現一輛銀色休旅車為了闖紅燈突然跨越雙黃線逆向行駛在對向車道，再加速穿越馬路，影片上傳到網路後，吸引網友討論，更有網友開玩笑表示駕駛一定是籃球高手，在馬路上也不忘施展「歐洲步」。

陳姓網友稍早在臉書社團「爆料公社」張貼一段行車紀錄器，並留言表示「原來可以這樣哦！誇張的闖紅燈」，從行車記錄影片中可見，陳姓網友當時行駛經過台3線93公里處，由於前方號誌為紅燈，而且有闖紅燈照相，便乖乖減速慢行，卻發現一輛銀色休旅車先向左跨越雙黃線躲過闖紅燈照相，再往右加速穿越馬路，宛如網友所說的「歐洲步」，完全不顧其他用路人安全。

貼文隨即吸引網友爭相討論，有網友表示「『越線受罰』真的沒越線」、「駕駛LOL玩很大！先開閃現又開鬼步」、「躲避照相機的絕招」，但也有網友氣憤表示「剛好有三寶就好笑了，大寶小寶撞一起，瞬秒GG」、「是在趕投胎嗎？」

歐洲步（Euro Step），是籃球中切入時用的一種過人技巧，最大的特色在於上籃時的步伐，左右晃動幅度大，容易讓防守者無法判斷行進路線；而這種步伐的創始人已經無法證實，而且步伐的來由也無法考證，據說是由於最早由歐洲球員上籃時採用的一種過人步伐，所以叫歐洲步。

相關影音