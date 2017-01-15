休旅車為闖紅燈 竟在馬路上施展「歐洲步」！
2017-01-15 20:32
銀色休旅車為避免闖紅燈，竟先跨越雙黃線，大秀「歐洲步」。（擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕為了闖紅燈竟然無所不用其極！一名陳姓網友，今天下午開車行駛在台3線93公里處（新竹路段）時，發現一輛銀色休旅車為了闖紅燈突然跨越雙黃線逆向行駛在對向車道，再加速穿越馬路，影片上傳到網路後，吸引網友討論，更有網友開玩笑表示駕駛一定是籃球高手，在馬路上也不忘施展「歐洲步」。
陳姓網友稍早在臉書社團「爆料公社」張貼一段行車紀錄器，並留言表示「原來可以這樣哦！誇張的闖紅燈」，從行車記錄影片中可見，陳姓網友當時行駛經過台3線93公里處，由於前方號誌為紅燈，而且有闖紅燈照相，便乖乖減速慢行，卻發現一輛銀色休旅車先向左跨越雙黃線躲過闖紅燈照相，再往右加速穿越馬路，宛如網友所說的「歐洲步」，完全不顧其他用路人安全。
貼文隨即吸引網友爭相討論，有網友表示「『越線受罰』真的沒越線」、「駕駛LOL玩很大！先開閃現又開鬼步」、「躲避照相機的絕招」，但也有網友氣憤表示「剛好有三寶就好笑了，大寶小寶撞一起，瞬秒GG」、「是在趕投胎嗎？」
歐洲步（Euro Step），是籃球中切入時用的一種過人技巧，最大的特色在於上籃時的步伐，左右晃動幅度大，容易讓防守者無法判斷行進路線；而這種步伐的創始人已經無法證實，而且步伐的來由也無法考證，據說是由於最早由歐洲球員上籃時採用的一種過人步伐，所以叫歐洲步。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 迪士尼再拍真人版 ！ 《小飛象》招手雙影帝主演
- 膝蓋也會激凸？ 原來是脛骨結節軟骨炎
- 六房媽過爐 登錄雲林縣民俗授證
- 紫南宮第二波發錢母仍搶搶滾 排隊人龍6公里長
- 1年來最猛攻勢 IS與敍政府軍激戰致34死
- 蔣經國銅像遭潑漆 初估花10萬元修復
- Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑
- 消失數十年 活化石鱟回來了！
- 柯P表態競選連任 呂秀蓮：民進黨應提候選人
- 台中新建國市場年貨大市 辦年貨送彩券炒熱買氣
- 韓檢最快明決定逮不逮三星少東 還考慮經濟影響
- 正妹主播不堪壓力過大 噴淚閃辭華視
- 備役上將嚴德發 將任國安會諮委
- 「AV女王」穿比基尼肉貼粉絲 騎馬呼巴掌送福利
- 撫慰喪家心靈 高市一殯裝置藝術開展
- 厄瓜多重大車禍 巴士撞校車釀20死17傷
- 萌樣爆表啦！ 貓星人竟似性感「海報女郎」
- 大選不做民調 法大報投入深度報導
- 才剛和老婆慶結婚周年 品冠竟被歌后親這裡
- 二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬
- 出訪過境舊金山 美方高規格禮遇小英！
- 38歲長谷川京子飄孕味 否認有了
- 習近平參加ＷＥＦ 瑞士限制藏人抗爭
- Rain遭姜虎東調侃戀情 尷尬低頭摀耳朵
- 日職》牛棚暖機要快 廖任磊「美」招吸目光
- 金門國際馬拉松上陣 「海中蛟龍」路上顯威
- 蔡英文出席舊金山僑宴 800多名僑界人士參加
- 無恥檢嫖16歲雛妓…逗相報
- 爾冬陞40年淬煉 不一樣的三少爺回來了
- 設計師帶入新元素 花蓮老店新氣象
- 冷氣團續發威 北東濕冷中南部多雲偶雨
- 參選黨主席連署 郝龍斌：有技術性杯葛疑慮
- 阿飛好「薪」情 球具照用二手貨
- 杜錫圭故居拆完了 文化局挨批慢好幾拍
- 美式訓練豐收 恰恰「整套」打包帶回來
- 魏少19度大三元 50年來最威
- 2016年最常見密碼 第1名竟是這6碼...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：休旅車為闖紅燈 竟在馬路上施展「歐洲步」！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分