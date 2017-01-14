涉嫖雛妓遭押檢察官 是青少年法律宣導常客

2017-01-14 16:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌與16歲的少女從事性交易，今日清晨遭羈押獲准，消息傳來引起熱論，地檢同事感到震驚，認為蔡曉崙很聰明，常前往學校與公務機關進行法律宣導，也有人認為此事恐影響檢察官聲譽。

據外界人士指出，蔡曉崙檢察官曾參與多場由地檢署舉辦的法律宣導活動，對台下學生及公務人員宣導遵守法紀的重要性，也在104年受邀至北斗鎮公所舉辦專案法紀宣導時擔任講座，據當時參與現場的人員表示，那次講課內容，除了廉政倫理、推動兩性平權，還包括性侵害防治法，現在想起真是諷刺！

彰化地檢同事表示，蔡曉崙在偵查組任職時，曾參與北斗鎮長賄選案，也曾偵辦有關職棒簽賭引起的槍擊案，任公訴組檢察官時，則曾參與法院審理富味鄉案，表現正常。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，蔡曉崙平時工作表現正常，沒有異常違紀也非風紀專案等注意對象。地檢同事也說，蔡曉崙平時鮮少和同事互動，大多埋首在桌前處理案件，也有人認為此事恐影響檢察官聲譽。

蔡曉崙為國立台灣大學法律系司法組畢業、司法官訓練所第39期結業。曾任軍法書記官、澎湖地方法院書記官、台中地方法院檢察署檢察官，96年進入彰化地檢察署擔任檢察官，經歷豐富，不過據了解，同期不少人都已調升主任檢察官，但他遲遲無法升遷。