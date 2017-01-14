| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

涉嫖雛妓遭押檢察官 是青少年法律宣導常客

2017-01-14  16:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌與16歲的少女從事性交易，今日清晨遭羈押獲准，消息傳來引起熱論，地檢同事感到震驚，認為蔡曉崙很聰明，常前往學校與公務機關進行法律宣導，也有人認為此事恐影響檢察官聲譽。

據外界人士指出，蔡曉崙檢察官曾參與多場由地檢署舉辦的法律宣導活動，對台下學生及公務人員宣導遵守法紀的重要性，也在104年受邀至北斗鎮公所舉辦專案法紀宣導時擔任講座，據當時參與現場的人員表示，那次講課內容，除了廉政倫理、推動兩性平權，還包括性侵害防治法，現在想起真是諷刺！

彰化地檢同事表示，蔡曉崙在偵查組任職時，曾參與北斗鎮長賄選案，也曾偵辦有關職棒簽賭引起的槍擊案，任公訴組檢察官時，則曾參與法院審理富味鄉案，表現正常。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，蔡曉崙平時工作表現正常，沒有異常違紀也非風紀專案等注意對象。地檢同事也說，蔡曉崙平時鮮少和同事互動，大多埋首在桌前處理案件，也有人認為此事恐影響檢察官聲譽。

蔡曉崙為國立台灣大學法律系司法組畢業、司法官訓練所第39期結業。曾任軍法書記官、澎湖地方法院書記官、台中地方法院檢察署檢察官，96年進入彰化地檢察署擔任檢察官，經歷豐富，不過據了解，同期不少人都已調升主任檢察官，但他遲遲無法升遷。

廣告
  • 涉嫌與16歲的少女從事性交易的檢察官蔡曉崙，曾擔任青少年法常識講座。（翻攝自網路畫面）

    涉嫌與16歲的少女從事性交易的檢察官蔡曉崙，曾擔任青少年法常識講座。（翻攝自網路畫面）

  • 蔡曉崙檢察官（右）曾受邀北斗鎮公所舉辦法紀宣導講座，與鎮長楊麗香（中）合影。（翻攝自臉書「北斗鎮公所政風室」）

    蔡曉崙檢察官（右）曾受邀北斗鎮公所舉辦法紀宣導講座，與鎮長楊麗香（中）合影。（翻攝自臉書「北斗鎮公所政風室」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嫖妓 性交易 檢察官
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：涉嫖雛妓遭押檢察官 是青少年法律宣導常客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.