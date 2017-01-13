台中11商家竊電！求償近億元 兩台電包商被羈押
2017-01-13 11:38
［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署與廉政署聯手破獲台中地區11家酒店、游泳池及公司行號業者，涉嫌與台電兩位外包商吳坤翰及吳世賢，從102年至今以倒撥電表手法竊電，總計台電可求償近億元，這兩天約談50人，上午對兩吳依違反電業法聲請羈押禁見獲准，其餘請回。
據悉，廉政署偵辦一件台電人員風紀案，意外發現此重大竊電案，自102年間起，分屬台電外包商的吳坤翰及吳世賢兩業者，竟私下招纜勾結台中市11家酒店、舞廳、游泳池、公司行號，利用倒撥電表手法竊電，與商家約定省下的電費五五分帳。
檢察官楊植鈞指揮中調組廉政官及台中市刑事警察大隊偵五隊，從10、12日連續展開搜索及約談，共搜索2吳嫌等人住處及商家共21處，約談超過50人，根據台電公司的統計，這11家業者將被台電追償9900萬餘元，其中一家舞廳最大宗，將被追償2千餘萬元，包括應繳未繳電費及違規懲罰金，13日上午對外包商吳坤翰及吳世賢聲請羈押禁見獲准，另名技工交保，其餘請回。
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