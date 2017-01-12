頂新vs彰檢最終回 逃漏税案結辯為「飼料油」再槓上
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署與頂新製油公司為了飼料油案、台灣油杉案、逃漏稅案等三大案槓上，雙方展開為期近3年的「大鬥法」，今天上演「最終回─頂新逃漏稅案」結辯，檢辯再度槓上，該案頂新因漏開3.9億元的發票，都由魏應充帳戶支付，檢方質問頂新會計「3.9億都拿去買什麼？」會計不假思索回答「飼料油」，由於該案頂新一直無法提出逃漏稅的進、出貨憑證，檢方據此認定，3.9億元絕大部分就是拿去買飼料油，再做成食用油。
在雙方結辯前，檢察官施教文針對魏應充華南銀行3.9億元支付給誰？要求頂新會計陳鍚勳「回憶」，陳不假思索，馬上答「飼料油」。
施教文在結辯時陳述，根據頂新自己後來提出的資料，逃漏稅部分，支付在飼料油僅有7千多萬，而頂新長期自國外進口飼料油，每一筆資料定會進入會計帳，如今卻口口聲聲說「逃漏部分拿不出進、出貨憑證」，如今會計竟說出用來買飼料油，3.9億與7000多萬，相差那麼多，而頂新公司從國外進口飼料油，一定要報關，這部分怎查不出進、出貨憑證。頂新從國外進口飼料油，很多都「憑空消失」，就是拿去做「食用油」，他強調「這是頂新不能說的秘密」。此時已開庭逾3小時，律師團說「魏應充想上廁所」。
對於檢方的指控，記者趁休息空檔問律師余明賢，余反問記者「陳錫勳有這樣說嗎？」接著他抨擊檢方，現在已經是106年了，不要老是停留在103年，該案是逃漏稅案，怎又牽扯到飼料油案。
余明賢接著說，3.9億元不是只支付購買飼料油，因為有許多業者要求不開發票，為了營運需要，就用魏應充私人帳戶支應，請檢方不要一直「聚焦」在飼料油，看到3.9億未開發票，就全部認定為購買飼料油，如果指控頂新拿這些飼料油做食用油，「請舉證」。
結辯時，魏應充說，他從未指示下屬逃漏稅，該案純粹是製油業特殊的業態，有許多合作廠商要求「不開發票」，公司為作帳或運營方便，財務部門才以他的名義開私人帳戶，他從家族接掌頂新製油也是「蕭規曹隨」，設私人帳戶絕不是為了逃漏稅。他錯在發現問題，卻沒有把它改正，請法官念在頂新受罰並迅速補繳逃漏稅款，給予從輕量刑，希望能易科罰金或緩刑。開完庭，魏應充露出難得的笑容。
從民國103年11月起彰化地檢署檢察官與頂新律師「大鬥法」，雙方精銳盡出，魏應充聘請3名知名律師辯護，在飼料油案以「無罪之姿」大獲全勝，台灣油杉案則落居下風，逃漏案是雙方最後一次交手，該案定於2月23日下午4點宣判。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 高手在民間！男子華麗360旋轉飛踢「拳擊機」
- 成名後的代價？歐陽娜娜盼能和好友吃頓飯就滿足
- 降低叉路口死亡車禍 彰化試辦出這招
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 南韓總統人選民調 文在寅領先潘基文差距拉大
- 不滿《電業法》向台電妥協 環團推《民間版電業法》
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- NBA》肢體碰撞太多 綠衫軍、巫師賽後爆衝突（影音）
- 「愛愛」時偷拔套遭女方告 男子被判性侵
- 萌貓鑽進塑膠袋偽裝商品 網友：我沒買這個…
- 梅長蘇氣勢不斷 胡歌奪下精品代言
- 十字繡覓得新人生 陳美惠巧手打造一片天
- 郝放話雙北輸辭主席 柯P：說反攻大陸不是更偉大?
- 郭老師的跑步教室》運動家風
- 被立委當脫星 H奶女星反嗆「他才有病」
- 勞倫斯世界體育獎 最佳男運動員6搶1
- 豪宅與小宅 今年房市新案趨勢將呈極端Ｍ型化
- 中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告
- 李瑞倉：兩岸金融交流 對口單位溝通順暢
- 林志穎冰上意外 重摔傷肋骨
- 台塑尾牙 王文淵：年終獎金6個月+1.4萬元紅包
- 網球》張凱貞大逆轉 澳網會外女單驚險開胡
- 郝龍斌：當選黨主席 對基隆的服務不間斷
- 召妓被俄偷拍？川普斥假新聞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai attends Ortega’s inauguration
- 連3升 新台幣創逾1個月新高
- 美準國務卿：中國南海造島須停止 也不准登島！
- 孔侑驚傳過勞就醫 劇組駁誤報
- 反恐防暴阻竊 機捷首創車廂即時影像系統
- 電業法三讀 經長：多重機制防電價大漲
- 瓜國開口要經援 王定宇：確實有助瓜國人民才會執行
- 伊藤千晃帶球嫁40歲圈外男友 宣布3月退出AAA
- 小一生拔蘿蔔 體驗有機農作過程
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 商場願讓50坪場地 「台中林熙蕾」可望重新開業
- 爭食春節送禮商機 糕餅、通路業者賣萌
標題：頂新vs彰檢最終回 逃漏税案結辯為「飼料油」再槓上
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email