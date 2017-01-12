頂新vs彰檢最終回 逃漏税案結辯為「飼料油」再槓上

2017-01-12 20:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署與頂新製油公司為了飼料油案、台灣油杉案、逃漏稅案等三大案槓上，雙方展開為期近3年的「大鬥法」，今天上演「最終回─頂新逃漏稅案」結辯，檢辯再度槓上，該案頂新因漏開3.9億元的發票，都由魏應充帳戶支付，檢方質問頂新會計「3.9億都拿去買什麼？」會計不假思索回答「飼料油」，由於該案頂新一直無法提出逃漏稅的進、出貨憑證，檢方據此認定，3.9億元絕大部分就是拿去買飼料油，再做成食用油。

在雙方結辯前，檢察官施教文針對魏應充華南銀行3.9億元支付給誰？要求頂新會計陳鍚勳「回憶」，陳不假思索，馬上答「飼料油」。

施教文在結辯時陳述，根據頂新自己後來提出的資料，逃漏稅部分，支付在飼料油僅有7千多萬，而頂新長期自國外進口飼料油，每一筆資料定會進入會計帳，如今卻口口聲聲說「逃漏部分拿不出進、出貨憑證」，如今會計竟說出用來買飼料油，3.9億與7000多萬，相差那麼多，而頂新公司從國外進口飼料油，一定要報關，這部分怎查不出進、出貨憑證。頂新從國外進口飼料油，很多都「憑空消失」，就是拿去做「食用油」，他強調「這是頂新不能說的秘密」。此時已開庭逾3小時，律師團說「魏應充想上廁所」。

對於檢方的指控，記者趁休息空檔問律師余明賢，余反問記者「陳錫勳有這樣說嗎？」接著他抨擊檢方，現在已經是106年了，不要老是停留在103年，該案是逃漏稅案，怎又牽扯到飼料油案。

余明賢接著說，3.9億元不是只支付購買飼料油，因為有許多業者要求不開發票，為了營運需要，就用魏應充私人帳戶支應，請檢方不要一直「聚焦」在飼料油，看到3.9億未開發票，就全部認定為購買飼料油，如果指控頂新拿這些飼料油做食用油，「請舉證」。

結辯時，魏應充說，他從未指示下屬逃漏稅，該案純粹是製油業特殊的業態，有許多合作廠商要求「不開發票」，公司為作帳或運營方便，財務部門才以他的名義開私人帳戶，他從家族接掌頂新製油也是「蕭規曹隨」，設私人帳戶絕不是為了逃漏稅。他錯在發現問題，卻沒有把它改正，請法官念在頂新受罰並迅速補繳逃漏稅款，給予從輕量刑，希望能易科罰金或緩刑。開完庭，魏應充露出難得的笑容。

從民國103年11月起彰化地檢署檢察官與頂新律師「大鬥法」，雙方精銳盡出，魏應充聘請3名知名律師辯護，在飼料油案以「無罪之姿」大獲全勝，台灣油杉案則落居下風，逃漏案是雙方最後一次交手，該案定於2月23日下午4點宣判。