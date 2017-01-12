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「雞母」販毒又愛賭 警盯逮正著

2017-01-12  17:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕綽號「雞母」的彭姓男子嗜賭成性，喜歡在遊藝場打電玩機台，為應付龐大開銷，涉嫌在新竹、苗栗地區販毒，他用「燒酒雞」、「薑母鴨」、「買钓桿」等暗語向買家聯絡，藉此躲避警方查緝；新竹警方經蒐證，今天（12日）前往彭男位於苗栗的住處將他逮捕，查扣安非他命50.4公克。

警方調查，59歲彭男有毒品、槍砲、傷害、殺人未遂前科，平日多在苗栗地區活動，他沉迷遊藝場電玩機台，為應付龐大開銷，涉嫌在新竹、苗栗一帶販毒，還利用女友當跑腿。

警方指出，彭男為躲避警方查緝，都用暗語和買家聯繫，販賣對象遍及各行業，其中不乏是生活單純的鄉下居民，針對偏遠地區的買家，彭男甚至親自交送毒品，或利用打電玩時，和買家在電子遊藝場內交易。

警方經數月蒐證，今天（12日）執行收網行動，由新竹地檢署檢察官許大偉指揮竹市警局刑警大隊偵二隊、北部巡防局新竹機動查緝隊、新竹海巡隊等單位，前往彭男位於苗栗的住處，當場查獲他與毒友擲骰子聚賭，立刻將他與女友、共犯等8人逮捕，查扣毒品一批，訊後依毒品、賭博罪嫌法辦。

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  • 新竹警方經蒐證，12日前往彭男（中）位於苗栗的住處將他逮捕，查扣安非他命50.4公克。（記者王駿杰攝）

    新竹警方經蒐證，12日前往彭男（中）位於苗栗的住處將他逮捕，查扣安非他命50.4公克。（記者王駿杰攝）

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