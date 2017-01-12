「有沒有長大？」親生父伸狼爪 女兒錄音蒐證
2017-01-12 18:42
〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名狼父趁探訪13歲女兒小美（化名）之際，問說：「有沒有長大？」、「可不可以給爸爸看？」以手指性侵得逞，小美身心受創，案發後秘密蒐證錄下狼父求饒說：「爸爸不是故意的，爸爸不懂啦」，新北地院依加重強制性交罪判他10年徒刑，可上訴。
檢警調查，這名狼父與妻女分居，偶爾回家探視，但101年7、8月間，他卻趁返家之際，命女兒進房問說：「有沒有長大？」天真的小美回說：「有」狼父再問「可不可以給爸爸看？」小美拒絕，狼父竟動手脫下她的短褲，以手指性侵，還變態地說「妳有長大！」
2年後，他又故技重施，再度以手指性侵、吸吮胸部，結束後竟說：「妳有長大」、「如果在學校有其他男生亂摸妳的話，要跟我講」、「只有我能看」，小美擔心被打、罵，始終不敢說出心中秘密，前年5月間，狼父駕車載小美回家，又問：「有沒有長大？」小美聽聞立即拒絕，並將此事告知友人，小美母親輾轉得知提告，狼父否認犯行。
合議庭認為，小美對每次遭侵犯過程証述一致，雙方無仇恨或糾紛，沒有誣陷動機，且狼父在警詢、偵查時原本坦言有問：「有沒有長大？」、「能不能看妳的下面？」等語，可見小美所述非捏造。
案發後，小美錄下雙方對話，狼父求饒說：「不小心弄到妳啊，讓妳不舒服啊」、「爸爸不小心摸到裡面一點點啦，又不是故意的」等語，且小美曾在臉書寫下輕生字句，審理時有哭泣反應，加上處女膜有舊裂傷，認定確有此事，斥責他扭曲人性價值，戕害女兒身心健康及人格發展，判刑10年，可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 跨境詐騙83天 台中地檢從重求刑13年
- 失身酒有多可怕？ 正妹喝完15分鐘後睡給你看
- 天、地、神尊攏系伊？ 當庭邀檢座靈修
網友回應
熱門新聞
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 關渡大橋改動線 機車繞路惹怨
- 投信去年新募基金 難打破越養越瘦魔咒
- NBA》湖人球迷的最愛福將 沙克里轉戰日本職籃
- Lollipop@F驚爆解散 3帥自由合作
- 女校長千字文澄清爽退 網友再爆5大疑點又引熱論
- 搶「雞」利！雞年套幣開賣 湧現排隊人龍
- NBA》又在最後慘遭逆轉 甜瓜坦言難接受
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 時力黨徽遭註冊為商標 黃國昌：這事情太離譜
- 經典賽》前田健太辭退 大谷翔平可望扛日本王牌
- 台片《自畫像》報喜 問鼎鹿特丹影展
- 掌握周遭空氣品質 中市校園裝空氣盒子
- 無碼片賺4億 台籍女社長被逮
- 台東替代役男 為84戶獨老大掃除
- 被媒體指「怒甩頭」 黃國昌：蠻奇怪的
- 這是哪一國？ 波蘭外長口誤與「聖艾斯科巴」會晤
- 礦業和能源股領軍 歐股收漲
- 80歲畫家邱伯安 義賣畫作助癌童
- 美乾燥玉米酒糟 中課徵雙反稅
- 腎臟病友搔癢難耐 尿毒素在作怪
- 高雄輪椅夢公園設施老舊 綠委爭取中央補助改善
- 末日預言實現？義大利溫暖南方下雪
- 低收入戶高中生 懷抱留學深造夢
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 台幣連2升 收盤升值1.3分
- （影音）再放閃彈！陳乃榮賴琳恩夫妻合體做這事
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-minister slams Hung’s leadership
- 本報系董事長吳阿明辭世 林全表哀悼
- 長照缺人缺配套 恐淪照顧貧窮化
- 遼寧號北返 綠委：反制行動應列今年漢光演習
- 要求漁船避開日公務船 國民黨：喪權辱國 莫此為甚
- 「樂來越愛你」金球7獎好風光 導演手腕內斂出奇
- 中國孿生姐妹被拆散領養 10年後美國重逢
- 爭食春節送禮商機 糕餅、通路業者賣萌
- 日本旅遊勝地 瀨戶內海最夯
- 「18歲和81歲差別」引熱議 網友：無奈又好笑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「有沒有長大？」親生父伸狼爪 女兒錄音蒐證
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分