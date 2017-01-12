「有沒有長大？」親生父伸狼爪 女兒錄音蒐證

2017-01-12 18:42

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名狼父趁探訪13歲女兒小美（化名）之際，問說：「有沒有長大？」、「可不可以給爸爸看？」以手指性侵得逞，小美身心受創，案發後秘密蒐證錄下狼父求饒說：「爸爸不是故意的，爸爸不懂啦」，新北地院依加重強制性交罪判他10年徒刑，可上訴。

檢警調查，這名狼父與妻女分居，偶爾回家探視，但101年7、8月間，他卻趁返家之際，命女兒進房問說：「有沒有長大？」天真的小美回說：「有」狼父再問「可不可以給爸爸看？」小美拒絕，狼父竟動手脫下她的短褲，以手指性侵，還變態地說「妳有長大！」

2年後，他又故技重施，再度以手指性侵、吸吮胸部，結束後竟說：「妳有長大」、「如果在學校有其他男生亂摸妳的話，要跟我講」、「只有我能看」，小美擔心被打、罵，始終不敢說出心中秘密，前年5月間，狼父駕車載小美回家，又問：「有沒有長大？」小美聽聞立即拒絕，並將此事告知友人，小美母親輾轉得知提告，狼父否認犯行。

合議庭認為，小美對每次遭侵犯過程証述一致，雙方無仇恨或糾紛，沒有誣陷動機，且狼父在警詢、偵查時原本坦言有問：「有沒有長大？」、「能不能看妳的下面？」等語，可見小美所述非捏造。

案發後，小美錄下雙方對話，狼父求饒說：「不小心弄到妳啊，讓妳不舒服啊」、「爸爸不小心摸到裡面一點點啦，又不是故意的」等語，且小美曾在臉書寫下輕生字句，審理時有哭泣反應，加上處女膜有舊裂傷，認定確有此事，斥責他扭曲人性價值，戕害女兒身心健康及人格發展，判刑10年，可上訴。