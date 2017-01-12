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偷牛舌餅被逮 8旬翁竟是千萬富翁

2017-01-12  17:00

〔記者李忠憲／台中報導〕家住豐原區的8旬劉姓老翁，昨日下午到市前街的一家食品商行，疑因一時貪心想吃，竟偷取一袋價值才45元的牛舌餅，結果當場被張姓老闆抓包，報警送辦。

豐原警方到場後見劉姓老翁沒前科，偷取的牛舌餅價值不高，以為他經濟狀況不好，現場勸老闆以和為貴，看能否原諒老翁。但張姓老闆堅持提告，只好依竊盜罪嫌將劉翁移送法辦。

警方原以為劉翁家境不好，缺錢花用才會下手行竊。結果劉翁租屋處的房東說，他最近與其他2兄弟才賣掉豐原精華地段的一塊土地，市價達數千萬元，1人至少能分得1千萬元。他平時很節儉，房租是兒子幫他付的，錢卻不分給妻子及兒女，也不幫忙分擔兒子的房貸。不知他怎麼會去偷餅，令人難以想像。

劉翁妻子得知先生偷竊被逮，直說根本不知情。她說，她與女兒同住，兒子做素食餐廳，他們分開住有一段時間，先生為何會做這種事情他也不知道。

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  • 劉姓老翁一人走進食品商行。（記者李忠憲翻攝）

    劉姓老翁一人走進食品商行。（記者李忠憲翻攝）

  • 劉姓老翁偷取的牛舌餅。（記者李忠憲翻攝）

    劉姓老翁偷取的牛舌餅。（記者李忠憲翻攝）

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