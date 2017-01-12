男疑在車內燒炭自殺 被發現已有屍斑
2017-01-12 13:15
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天上午11點多獲報，豐原區水源路往公老坪方向的小岔路上，有一輛汽車停放，車內男駕駛一動也不動。消防隊立刻派遣人車前往，經破門後發現該男已出現屍斑，明顯死亡。
豐原警分局翁子派出所表示，男子住在苗栗，疑開車到豐原公老坪附近燒炭自殺，車內放有炭盆及木炭灰燼，已聯繫到家屬，將釐清男子自殺原因。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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