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男疑在車內燒炭自殺 被發現已有屍斑

2017-01-12  13:15

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天上午11點多獲報，豐原區水源路往公老坪方向的小岔路上，有一輛汽車停放，車內男駕駛一動也不動。消防隊立刻派遣人車前往，經破門後發現該男已出現屍斑，明顯死亡。

豐原警分局翁子派出所表示，男子住在苗栗，疑開車到豐原公老坪附近燒炭自殺，車內放有炭盆及木炭灰燼，已聯繫到家屬，將釐清男子自殺原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 男子在車內燒炭自殺，明顯死亡。（記者李忠憲翻攝）

    男子在車內燒炭自殺，明顯死亡。（記者李忠憲翻攝）

  • 車內放有炭盆及燒完的木炭灰燼。（記者李忠憲翻攝）

    車內放有炭盆及燒完的木炭灰燼。（記者李忠憲翻攝）

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標題：男疑在車內燒炭自殺 被發現已有屍斑


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