補習班內猥褻女國中生 狼師僅輕判

2017-01-12 10:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓理化科補習班老師支開學生，對一名女國中生熊抱、親嘴、摸胸，慾火上身後，帶這名女學生進廁所指侵，後又脫褲要求口交被拒，被害人告訴同學被導師得知通報，李男坦承碰女學生私處，對方喊痛便縮手，辯稱未違反意願，法官判他2年徒刑、緩刑5年，需付保護管束，可上訴。

被告坦承女國中生的指訴，表示未違反她的意願，在補習班辦公區先支開其他學生，再擁抱、親吻、撫摸對方，經該女國中生同意進入廁所，脫掉她的外褲及內褲碰觸她的私處，因角度不佳造成不適感，對方一喊痛時就縮手，被告否認要求口交。

法官審酌被告身為補習班授課老師，竟未盡為人師表之責，對被害人不知愛護，反為滿足自身性慾，利用擔任授課老師身分地位，在補習班內對未成年女學生猥褻、性交，輕忽被害人年少懵懂，影響將來身心及性觀念的健全發展，念及被告已與少女和解並賠償損害，獲被害人的父母原諒且已悔過，輕判2年、緩罰5年，但需接受法治教育課程3場。