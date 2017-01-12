| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
砂石車衝撞總統府首例 判賠223萬確定
 首頁 > 社會

補習班內猥褻女國中生 狼師僅輕判

2017-01-12  10:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓理化科補習班老師支開學生，對一名女國中生熊抱、親嘴、摸胸，慾火上身後，帶這名女學生進廁所指侵，後又脫褲要求口交被拒，被害人告訴同學被導師得知通報，李男坦承碰女學生私處，對方喊痛便縮手，辯稱未違反意願，法官判他2年徒刑、緩刑5年，需付保護管束，可上訴。

被告坦承女國中生的指訴，表示未違反她的意願，在補習班辦公區先支開其他學生，再擁抱、親吻、撫摸對方，經該女國中生同意進入廁所，脫掉她的外褲及內褲碰觸她的私處，因角度不佳造成不適感，對方一喊痛時就縮手，被告否認要求口交。

法官審酌被告身為補習班授課老師，竟未盡為人師表之責，對被害人不知愛護，反為滿足自身性慾，利用擔任授課老師身分地位，在補習班內對未成年女學生猥褻、性交，輕忽被害人年少懵懂，影響將來身心及性觀念的健全發展，念及被告已與少女和解並賠償損害，獲被害人的父母原諒且已悔過，輕判2年、緩罰5年，但需接受法治教育課程3場。

廣告
  • 補習班狼師猥褻女國中生，遭判刑2年、緩刑5年。（情境照）

    補習班狼師猥褻女國中生，遭判刑2年、緩刑5年。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 狼師 猥褻
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：補習班內猥褻女國中生 狼師僅輕判


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.