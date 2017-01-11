今年首度執行「金門協議」 移民署與中方互遣偷渡犯

2017-01-11 15:06

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署今天在馬祖南竿福澳港執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會見證下，交接10名中國民眾並接返我方人民1名。

移民署指出，本次遣返的10名中國偷渡犯中，包含自稱民運人士的中國男子陸寧、石堅、蘇黔龍，他們去年9月漢光演習期間，駕駛「霧隱號」小型遊艇來台接應滯台中客王睿與王女友楊羅旖旎，打算前往美國關島尋求政治庇護。不過因遊艇故障，擱淺桃園市大園區圳頭里南沙崑岸，並遭海巡署查獲。

陸寧等10名偷渡犯在台服刑完畢後，今天交給中國人員押解返回，移民署也接回一名台籍偷渡犯甘清枝，甘涉嫌在去年10月由廈門搭船偷渡返金門時被中國警方查獲。

移民署指出，兩岸偷渡犯遣返，歷來均依「金門協議」由雙方主管部門在海峽兩岸紅十字會之見證下執行；此次遣返作業是循「馬尾-馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，經我方租用民船至兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港。

此次互遣作業，更是今年首度執行的「金門協議」合作案。