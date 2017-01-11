八里雙屍命案 謝依涵三度判死 今更二審改判無期

2017-01-11 11:14

〔記者楊國文／台北報導〕犯下駭人八里雙屍命案、歷審共3度均被判死的死囚謝依涵，高等法院更二審裁准律師團聲請，傳訊輔導她的黃明鎮牧師、負責心理鑑定的台灣大學助理教授趙儀珊作證，兩人均證稱，經監所教化、宗教輔導後，謝女「教化可能性高」，更二審認為，謝女為謀財害命，殺害頗有交情的熟客陳進福、張翠萍夫婦，凶殘冷血，但有教化可能，今改判為無期徒刑、褫權公權終身；可上訴。

在押的謝依涵在更二審最後一次庭訊即表明放棄到庭聆判，無法得知她對又被無期刑看法。多位死者家屬出庭聆判，難過表示不滿判決結果，將上訴最高法院。

去年聖誔節滿31歲的前「媽媽嘴咖啡店」店長謝依涵，涉嫌於102年2月下藥迷昏79歲的富商熟客陳進福、57歲的某私立大學副授張翠萍夫婦，再帶往淡水河畔紅樹林殺害棄屍。

謝女自稱和陳進福有不倫戀，想擺脫糾纏，又自稱陳策劃殺張女，她順勢以「計中計」一併殺害2人。士林地院、高等法院認定不倫戀是謝女脫罪之詞，且無教化可能，均判死刑。但最高法院卻認定，高院未具體說明有無教化可能，前年2月發回更審。

高院更一審前年3月23日首度開庭審理，律師團主張謝女有教化可能，並聲請勘驗5項證據，全遭駁回；合議庭認定，謝女犯罪手段凶殘冷血，已屬「最殘酷嚴重的犯行」，以強盜殺人等罪判死刑；尤其，僅以三個多月即審結重大殺人案，非常罕見。

最高法院仍以有必要查明謝女有無教化可能的「制式」理由，前年11月27日發回高院更二審。民事賠償部分，已判謝女須賠陳進福的2個兒子、張翠萍的母親共999萬元定讞。