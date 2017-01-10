捷運公館站男子臥倒廁所 送醫不治

2017-01-10 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運公館站今晚傳出男子不明原因倒臥廁所，救護人員獲報到場緊急施救並送醫救治，晚間男子仍宣告不治。

據《蘋果》即時新聞報導，今晚6時許有民眾發現一名中年男子倒臥公館捷運站廁所，通報後救護人員到場急救，稍後送醫，但男子於晚間7時許宣告不治。

警方表示，男子頭部及身上有挫傷痕跡，但醫師診斷初判男子有高血壓病史，可能是如廁時高血壓發作昏厥，摔倒時留下挫傷，初步排除外力因素致死，詳細案情將進一步採證並調閱監視器了解。