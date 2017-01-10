北市辛亥路公寓火警 屋內發現一焦屍

2017-01-10 12:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區辛亥路4段一棟公寓，中午12時17分發生火警，火勢濃煙從2樓竄出，消防局派出大批人車前往搶救，並緊急疏散附近住戶，火勢在20分鐘內撲滅，消防人員後來在屋內發現一具女性焦屍，目前身分及起火原因仍待查。