4輛半聯結車追撞 大量長形鋼條散落國道
2017-01-10 08:45
工字鋼條散落車道。（記者許展溢翻攝）
〔記者許展溢／苗栗報導〕今天清晨國道三號北上141公里處，發生4輛滿載工字鋼條半聯結車追撞意外，大量長形鋼條散落車道，畫面驚險萬分，所幸未波及它台車輛，共2名受輕傷，目前仍在苗栗大千醫院觀察。
警方指出，清晨4時02分接獲通報，趕緊人車共3輛5人前往處理，到達現場發現半聯結車擋風玻璃破裂散落，車頭嚴重凹陷。
國道二大隊表示，4輛半聯結車都是從高雄要前往台北，由於最前方40歲黃姓駕駛先自撞外側護欄後，瞬間失控再衝撞內側護欄，後方39歲曾姓駕駛未保持安全距離，來不及煞車撞上，造成後方另外2輛半聯結車也隨後追撞。
警方表示，第1、3、4輛半聯結車駕駛均無受傷，只有曾男與另一名47歲游姓乘客右腳受傷，目前正在大千醫院觀察中。
國道二大隊指出，初步研判黃男駕駛車輛疑似故障，才會衝撞外側護欄再撞內側護欄，釀此起事故，但詳細原因仍需進一步調查。
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