謝姓婦人過馬路遭休旅車撞飛 送醫不治

2017-01-09 14:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕謝姓婦人今天上午要到慈濟三峽園區當志工時，在園區門口對面要穿越馬路，不慎遭水電工黃國華駕駛的休旅車撞上，彈飛3公尺後送醫仍回天乏術，警方調查，現場一百公尺內沒有行人穿越道、現場燈號為雙黃燈，雙方路權及肇事責任歸，仍帶鑑定釐清，目前將黃男列為過失致死嫌疑人。

由於65歲謝姓婦人下個月將滿65歲生日，加上她慈濟當志工多年，她今天上午要到慈濟園區當志工前車禍身亡，消息傳回慈濟園區，志工都感不捨，不禁雙手合十，感嘆老菩薩成佛了，趕往醫院替謝婦助念。

警方調查，56歲黃國華今天如常要桃園市大溪工作，他沿介壽路往三峽方向行駛，途經慈濟園區前，不慎撞上謝婦，婦人遭撞後，鞋子、隨身物品都散落現場，她到院前失去呼吸心跳，到院後仍不治。