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鳳山驚傳5狗被毒死、1狗送醫 警鎖定對象

2017-01-09  12:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名林姓阿嬤養了10隻小狗，不料昨晚9時發現被人以毒餌餵食，造成5狗被毒死、1狗送醫，痛斥兇手太可惡！市府動保處今天到場處理，鳳山警方鎖定王姓鄰居涉嫌重大，將通知他到案說明。

高市一名林姓阿嬤養了10隻流浪狗，近1年多來與鄰居不睦，沒想到昨晚9時返家，發現被人以毒餌餵食小狗，造成5隻小狗吐血死亡，另有1隻小狗送醫急救，只剩下4隻小狗活命，痛斥兇手太可惡！

鳳山警方據報調閱監視器畫面，鎖定王姓鄰居涉嫌重大，將通知他到案說明。

動保處今天到場，依動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上，100萬元以下罰金。

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  • 5隻小狗被人毒死。（記者陳文嬋攝）

    5隻小狗被人毒死。（記者陳文嬋攝）

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