屏東東港溪畔惡夜火噬漁船 延燒12小時終控制
2017-01-08 17:28
吉穩1689號漁船今天凌晨驚傳大火。（記者陳彥廷翻攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港溪畔今晨驚傳惡夜火警，停泊在造船廠旁水域待修的CT4漁船「吉穩1689」號，凌晨4時竟竄出火苗（船身上為更名前的船名金進福66號），由於玻璃纖維易燃，火勢一發不可收拾，暗夜大火狂燒，外部明火雖被撲滅，但內部悶燒不斷，黑色濃煙佈滿天，所幸在怪手破壞船體後火勢獲得控制，燒燃時間長達12個小時，鄰近鄉鎮消防分隊全動起來，共派遣18車、33人次才終於撲滅。
這場漁船大火從凌晨4點開始燃燒，岸巡人員巡邏發現火光趕緊報案，而隨後的閃閃火光更是嚇傻不少對岸碼頭的民眾，但無奈只能「隔岸觀火」，經過數個小時的焚燒，整個東港、鹽埔港區都瀰漫著濃濃塑膠焚燒味，經救援後船上雖不見明火，但整個早上仍不時從船艙內冒出滾滾黑煙，場面驚駭異常。
警消、岸巡人員見火勢難以控制，消防人員一度登上已傾斜的船身噴灑發泡劑，但燃燒範圍過大，根本杯水車薪，消防人員視線更因濃煙伸手不見五指異常兇險，下午2時許調來怪手直接「破艙」，但火燄卻直接從裂口處竄出，嚇壞不少消防員，還甚至數度傳來低沉悶爆聲，不過辛苦的消防人員堅持使命，滅火泡沫也終於能深入船艙，也將火勢控制。
泡沫滅火需大量清水才能起泡，溪水起泡率較低，無法負擔主要滅火功能，消防局跨大隊調派萬丹、潮州等消防車攜帶大量清水前來，共派遣18車、33人次輪班，及岸巡人員駕艇汲水降溫才終於撲滅，東港、鹽埔船長、船東眾多，漁界不少人都說「還好沒有延燒進船廠！」，不然整個損失將成天價。
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