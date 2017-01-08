雙手反綁上吊 男子離奇死公廁

2017-01-08 05:54

〔即時新聞／綜合報導〕38歲黃姓男子今天凌晨3點多被民眾發現，在新北市一處公園流動廁所上吊身亡，離奇的是，黃男以尼龍繩雙手反綁，警方尚未排除他殺可能性。

《蘋果日報》報導，高雄市籍黃男陳屍永和區中正橋下的流動廁所內，由於該處河濱公園夜間運動民眾多，很難不被發現，警方初判死亡時間可能在深夜，由於黃男雙反綁，如何能上吊，啟人疑竇，警方封鎖現場採證釐清案情。

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