| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 社會

雙手反綁上吊 男子離奇死公廁

2017-01-08  05:54

〔即時新聞／綜合報導〕38歲黃姓男子今天凌晨3點多被民眾發現，在新北市一處公園流動廁所上吊身亡，離奇的是，黃男以尼龍繩雙手反綁，警方尚未排除他殺可能性。

《蘋果日報》報導，高雄市籍黃男陳屍永和區中正橋下的流動廁所內，由於該處河濱公園夜間運動民眾多，很難不被發現，警方初判死亡時間可能在深夜，由於黃男雙反綁，如何能上吊，啟人疑竇，警方封鎖現場採證釐清案情。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 流動廁所示意圖，與文無關。（資料照）

    流動廁所示意圖，與文無關。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上吊 公廁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：雙手反綁上吊 男子離奇死公廁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.