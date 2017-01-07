毒犯以木麻黃提煉麻黃素？專家：錯把馮京當馬涼

嫌犯稱想利用木麻黃葉提煉麻黃素。（記者彭健禮攝）

2017-01-07 16:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警分局破獲小型製毒工廠，查扣趨近成品的液態安非他命毒品25公斤，並查獲槍、彈；警方另在場發現2大包木麻黃葉，嫌犯供稱，因麻黃素屬管制原料取得不易，所以嘗試以木麻黃葉提煉麻黃素。不過，森林科教師表示，台灣木麻黃沒有麻黃素，嫌犯異想天開，錯把「馮京當馬涼」。

頭份警方接獲線報，指轄區33歲鄧姓男子持有槍、彈，並販售毒品；經警方布線跟監近2個月，掌握鄧男承租頭份市建國路1處透天厝為據點，昨天下午持搜索票前往。

警方除查獲改造手槍1把、子彈23顆，並在3樓發現製毒工具及趨近成品的液態安非他命毒品25公斤，將鄧嫌堂兄弟、47歲邱姓男子、47歲侯姓男子、50歲周姓男子等5人帶回。警訊後，全案於今天依槍砲、毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，鄧男等5人都是毒品人口，其中47歲侯姓男子，有製毒技能，現也為毒品通緝犯，侯男利用麻黃素製作安非他命，供自己吸食及販賣。

警方於現場另查到2大袋木麻黃葉；邱嫌表示，因麻黃素屬於管制原料取得不易，所以嘗試以木麻黃葉提煉麻黃素。

不過，國立苗栗農工森林科主任彭宏源表示，麻黃內含麻黃素，產於亞洲內陸至地中海，及中國河南、河北等七到九省，但台灣不產；台灣常見的木麻黃，沒有麻黃素，所以這群嫌犯是錯把「馮京當馬涼」。

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