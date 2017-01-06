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嘉義女子遭毆虐死案 疑是密友「棠棠」誣陷

溫政傑等人被警方逮捕，手中還抱著黑色貴賓狗。（記者林宜樟攝）

2017-01-06  22:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市今年元旦發生朱姓女子遭毆打虐死命案，嘉義縣警方今天在雲林縣斗南火車站附近的旅館，將主嫌溫政傑等6名嫌犯逮捕到案；警方調查，朱女的女性密友「棠棠」疑騙主嫌溫政傑的錢，卻把責任推給朱女，加上朱女與男友欠債，新仇舊恨讓溫政傑等人下毒手將朱女毆打虐死。

25歲朱姓女子元旦陳屍在朴子市吉祥三街的騎樓，警方調查發現遺體是朱女的男友邱姓男子遺棄，他棄屍後還到超商討過期食物後呼呼大睡，被警方帶回時，供稱一群人出遊後，他和女友欠溫政傑旅費6萬元，因此被帶到套房囚禁，他被毆打成傷，女友則是被溫政傑等人毆打致死。

警方追查，發現住在彰化縣的溫政傑騎機車離開，其餘人士則搭乘計程車到嘉義火車站後離開；警方在交友網站上確定彼此關係和身分，連日來在台中、彰化、南投及雲林等地，今天循線在旅館內將22歲溫政傑、25歲陳女、22歲張男、20歲謝男、19歲陳男及13歲鄭姓少女帶回偵辦；溫政傑被逮捕後，還一路抱著愛狗黑色貴賓狗，讓一旁民眾大罵，「這麼愛狗，卻出手打人這麼狠」。

警方調查，一干人等都是網路認識，彼此金錢、感情複雜，溫政傑則是首腦；綽號「棠棠」的陳姓女子是此命案關鍵人物，原本她和朱女是好友，但她疑似先騙溫政傑金錢，朱女得知後，向別人爆料陳女騙錢，陳女為擔心溫政傑得知，反而把騙錢責任推給朱女，加上朱、邱兩人欠溫出遊金錢，陳女在旁推波助瀾，新仇舊恨夾雜，可能因此導致朱女被毆死。

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  • 綽號「棠棠」的陳姓女子（右），疑將騙錢責任推給朱女，導致朱女遭毆致死。（記者林宜樟攝）

    綽號「棠棠」的陳姓女子（右），疑將騙錢責任推給朱女，導致朱女遭毆致死。（記者林宜樟攝）

  • 溫政傑等人被警方逮捕。（記者林宜樟攝）

    溫政傑等人被警方逮捕。（記者林宜樟攝）

  • 嘉義縣警方將溫姓男子等6人逮捕。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣警方將溫姓男子等6人逮捕。（記者林宜樟翻攝）

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