蛤？綠委挺同婚挨告 罪名竟是「預備殺人」

2017-01-06 16:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法委員尤美女等人在立法院第9屆會期提案支持婚姻平權法案，引發部份反同婚人士不滿，律師王可富今更赴台北地檢署按鈴控告尤美女「預備殺人」。王可富指控，尤美女等人故意毀滅國民家庭制度，企圖使台灣人民「絕子絕孫」， 已經違反刑法的預備殺人罪；此外雖然現場支持群眾不多，但仍有支持者高喊：「我們的2萬大軍都來了！」

高齡90歲的王可富強調，尤美女等47名委員支持婚姻平權，是企圖使國人「絕子絕孫」，違反佛教禁止殺生、 基督教主張婚姻是一男一女結合的教義，也違反中華民族傳統的自然法則與天道；現場大大小小約10名反同婚民眾更忘情高喊「守護台灣」、「我們的2萬大軍都來了」，群情十分激憤。

不過律師陳冠州指出，「預備殺人罪」仍屬殺人罪範疇，主要是在保護個人法益而非國家法益或社會法益，在沒有特定被害對象下不太可能成立，何況「減少生育率」跟「殺害已存在的生命」之間仍有明顯差別，「改告強制罪好像還比較說得通啦！」