中國稱愛爾蘭「堅守一中」？ 楊子葆踢爆雙方說法不同調

左為我國駐愛爾蘭代表楊子葆。（取自愛爾蘭統一黨青年團官網）

2025/02/19 00:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國外交部長王毅17日於都柏林會晤愛爾蘭總理馬丁，會後愛爾蘭政府、中國外交部皆發布新聞稿。我國駐愛爾蘭代表楊子葆指出，對比愛爾蘭方面與中方說法，發現諸多不同，如中方宣稱愛爾蘭「堅守一個中國政策」，但愛爾蘭各項聲明及媒體報導，皆未提及以上字句。

楊子葆於臉書發文指出，中方宣稱受愛爾蘭之邀赴愛訪問，愛爾蘭方面則說明是應中方之請求而安排；中方宣稱愛爾蘭「堅守一個中國政策」，但綜觀愛爾蘭各項相關聲明及媒體報導，完全沒有以上字句。

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楊子葆也指出，中方聲明籠統地表示「共同做多極化進程的建設力量，維護世界和平」，愛爾蘭則明確指出會晤議題為經貿、高等教育、數位、環境、人權，以及俄烏情勢和中東以巴衝突；愛爾蘭方面強調的重點為在中國境內令人憂心的人權，以及《愛爾蘭時報》所報導侵犯他國主權的「跨境鎮壓」（transnational repression），這些在中國說辭中卻完全看不到。

楊子葆點出，愛爾蘭副總理哈里斯針對會晤的結論為，「我們今天的會晤，再次強調了外交在討論雙方合作領域以及『彼此無法同意之議題』時的重要角色和價值」，耐人尋味，愛爾蘭與中國本次會晤，公開呈現了「彼此無法同意議題」的嚴重性。

圖為愛爾蘭總理馬丁。（法新社檔案照）

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