八里桶屍案主嫌下月提假釋 發願出家度眾生

2017-01-06 15:53

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民國89年犯下八里桶屍案的主嫌張清松，花了1個月時間雕刻出一頭《法華經》中的大白牛，發願若順利假釋，將剃度出家「乘載眾生」，願意用自己的一生償還被害家屬，並盼能夠普渡眾生，救拔有緣人。

新北市八里區17年前發生聳動全台的李姓國中生桶屍命案，當年19歲的張清松夥同蔡姓男子，將李生勒昏後塞入塑膠桶內，再以水泥密封，將被害人活活悶死後丟入淡水河，張清松一、二審均被判死刑，92年獲高等法院更審，改判無期徒刑。

11年來服刑於花蓮監獄的張清松，4年前接受慈濟志工教化，因受到佛法影響，多年來以書法抄錄經文，並將菩薩畫像寄給被害家屬，盼能獲得原諒，張清松更花了一個月時間雕刻出一頭大白牛，發願「乘載眾生」，預計二月提出假釋，強調若順利將會入道場出家修行。

張清松說，年輕不懂事，心中想的「都是別人對不起我，我才會這樣！」一直覺得全世界的人都背叛他，為了一點小事竟犯下殺人重罪，因無法控制怒意，最後竟讓怒意變「殺意」，入獄時更覺得自己倒楣才會被逮，並一直找藉口合理化犯行，成天心浮氣躁。

他強調，學習佛法後，才知道還有彌補的機會，只有真正懺悔才能重新面對自己與社會大眾，於是跟著志工研讀佛經，更發願要出家度眾生；「大白牛車在《法華經》中是大乘法。大白牛身強體壯，佛陀以此譬喻可以承載很多人到彼岸，度化眾生。」期許能夠一心向佛。

花蓮監獄今舉行歲末年終感恩活動，法務部次長陳明堂也受邀參加，受刑人代表還遞上囚衣，象徵出獄後「永不回頭」；陳明堂強調，過去監所推動教化，都給人有硬梆梆的感覺，往往「台上在說教，台下在睡覺」，但自受刑人的神情中，看得出是真心演繹懺悔，不是被獄方強迫參加。