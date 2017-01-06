近似「度小月」「宜蘭渡小月」註冊商標遭駁回

2017-01-06 15:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕「宜蘭渡小月」餐廳因曾掌杓前總統陳水扁總統國宴料理而聲名大噪，102年底，餐廳以「宜蘭渡小月」向經濟部智慧財產局聲請註冊商標，但智慧財產局以「宜蘭渡小月」商標近似台南「度小月」，不准註冊。「宜蘭渡小月」不服提出訴願，被經濟部駁回後再提行政訴訟，智慧財產法院日前判決「宜蘭渡小月」敗訴，仍可上訴。

對此，「宜蘭渡小月」今回應，此官司已耗費他們太多的精神與金錢，將不再上訴。

「宜蘭渡小月」餐廳主張，餐廳創立於57年，餐廳名稱使用已久，均早於「度小月」商標註冊時間，足證餐廳為善意使用該商標無仿襲意圖，商標以地名「宜蘭」及「渡小月」構成，強調地名「宜蘭」為彰顯餐廳以「宜蘭在地食材、風味」為主，且「宜蘭渡小月」主要提供中高價位台菜，與主打傳統平價小吃「度小月」的消費市場有所區隔。

「宜蘭渡小月」餐廳指出，餐廳之所以吸引消費者，與主廚廚藝、知名度有高度關連，餐廳主廚陳兆麟因曾擔任前總統陳水扁國宴主廚，吸引眾多媒體採訪，證明「宜蘭渡小月」於商標註冊前，就已為消費者所熟知，另在經濟部商業司舉辦的活動中，「宜蘭渡小月」餐廳及「度小月」分列東部、南部餐飲老店推薦名單，兩商標併存於市場多年，消費者應不至於混淆。

但智慧財產法院認為，「渡小月」與「度小月」外觀近似，讀音相同，且「渡」、「度」都有「度過清淡月份」的字義，又都用於餐飲業，確可能讓消費者誤認是同一系列商標，加上「宜蘭渡小月」餐廳招牌是使用「渡小月」3 字，而非欲註冊的商標「宜蘭渡小月」，難以認定「宜蘭渡小月」商標與「度小月」商標已並存多年，而「度小月」商標申請、獲准註冊均早於「宜蘭渡小月」，因此駁回「宜蘭渡小月」聲請。