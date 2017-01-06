| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市驚傳男子水果刀插胸尋短 倒臥景美橋下 北檢查「菜蟲」 12路搜索北農約談8人 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

近似「度小月」「宜蘭渡小月」註冊商標遭駁回

2017-01-06  15:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕「宜蘭渡小月」餐廳因曾掌杓前總統陳水扁總統國宴料理而聲名大噪，102年底，餐廳以「宜蘭渡小月」向經濟部智慧財產局聲請註冊商標，但智慧財產局以「宜蘭渡小月」商標近似台南「度小月」，不准註冊。「宜蘭渡小月」不服提出訴願，被經濟部駁回後再提行政訴訟，智慧財產法院日前判決「宜蘭渡小月」敗訴，仍可上訴。

對此，「宜蘭渡小月」今回應，此官司已耗費他們太多的精神與金錢，將不再上訴。

「宜蘭渡小月」餐廳主張，餐廳創立於57年，餐廳名稱使用已久，均早於「度小月」商標註冊時間，足證餐廳為善意使用該商標無仿襲意圖，商標以地名「宜蘭」及「渡小月」構成，強調地名「宜蘭」為彰顯餐廳以「宜蘭在地食材、風味」為主，且「宜蘭渡小月」主要提供中高價位台菜，與主打傳統平價小吃「度小月」的消費市場有所區隔。

「宜蘭渡小月」餐廳指出，餐廳之所以吸引消費者，與主廚廚藝、知名度有高度關連，餐廳主廚陳兆麟因曾擔任前總統陳水扁國宴主廚，吸引眾多媒體採訪，證明「宜蘭渡小月」於商標註冊前，就已為消費者所熟知，另在經濟部商業司舉辦的活動中，「宜蘭渡小月」餐廳及「度小月」分列東部、南部餐飲老店推薦名單，兩商標併存於市場多年，消費者應不至於混淆。

但智慧財產法院認為，「渡小月」與「度小月」外觀近似，讀音相同，且「渡」、「度」都有「度過清淡月份」的字義，又都用於餐飲業，確可能讓消費者誤認是同一系列商標，加上「宜蘭渡小月」餐廳招牌是使用「渡小月」3 字，而非欲註冊的商標「宜蘭渡小月」，難以認定「宜蘭渡小月」商標與「度小月」商標已並存多年，而「度小月」商標申請、獲准註冊均早於「宜蘭渡小月」，因此駁回「宜蘭渡小月」聲請。

廣告
  • 「宜蘭渡小月」餐廳因主廚陳兆麟曾掌杓前總統陳水扁總統國宴料理而聲名大噪。圖為主廚陳兆麟（左）。（資料照，記者江志明攝）

    「宜蘭渡小月」餐廳因主廚陳兆麟曾掌杓前總統陳水扁總統國宴料理而聲名大噪。圖為主廚陳兆麟（左）。（資料照，記者江志明攝）

  • 智慧財產法院大樓。（記者陳慰慈攝）

    智慧財產法院大樓。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 商標 國宴 宜蘭渡小月 度小月 註冊商標
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：近似「度小月」「宜蘭渡小月」註冊商標遭駁回


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.