好心幫出獄男子 卻遭恩將仇報刮壞車

2017-01-06 11:27

〔記者林宜樟／水上報導〕嘉義縣水上鄉經營小吃店的周姓女子，長期援助鄰居王姓男子食物，卻被偷走數百顆雞蛋，被警方查獲，入獄服刑；王姓男子最近出獄後，懷恨在心，竟連續3天刮壞周女的車；警方調閱監視器等影像，再多方比對犯嫌身形，確認是王姓男子恩將仇報，將他依毀損罪嫌函送法辦。

警方調查，王姓男子國中時開始吸食強力膠，精神狀況不穩，每天只在家逼母親賣房賣地，或是討錢花用，3年前還用強盜手段跟母親索討生活費，被警方移送，入獄服刑；王某出獄後，母親不願再跟他同住，委託經營小吃攤的周女幫忙提供兒子早、午餐。

周女因為可憐王家遭遇，伙食費都只收成本，但王姓男子卻趁每天在小吃攤出入，2年多前不斷偷雞蛋，後來被警方查獲，又入獄服刑。

去年王姓男子出獄，認為是周女惡意報案，害他坐牢，因此去年12月時一連三夜拿利器毀損周女車子車身烤漆；警方日前通知他到案說明，他則推託否認，但監視器影像很明顯，最後認罪。