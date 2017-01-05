佛心男欲救路倒男 反遭民眾勸阻
2017-01-05 15:19
阿明倒臥路邊，無人搭理。（記者吳政峰攝）
〔記者吳政峰／基隆報導〕見死不救？基隆一名男子阿明（化名）日前倒臥路邊，全身抽搐，逾百人路過卻視而不見，陳姓民眾看不下去，欲打119報案，反遭街坊阻止，指阿明酒後路倒是常態，叫救護車等同浪費公家資源，陳男才恍然大悟，搖搖頭離去。
陳男表示，4日晚間6時許，在基隆愛三路49巷用餐，發現阿明倒在一旁的福德宮前，路過逾百人，卻無人駐足聞問，彷彿把他融入街景，當成一種習以為常的景象。
陳男於心不忍，上前關心，見阿明全身抽搐、眼睛半闔，陳男擔心他的安危，拿起手機通報119，未料才說了一聲「我要報案」，一名路過的女子即前來勸阻。
該女指出，阿明年少時放蕩，老了家人不接納，雖然已是阿公，仍在附近乞討，不時買醉路倒，救護車來了好幾次，鄰居早已見怪不怪，把他當成馬路的一部分，勸陳男不要浪費精力。
陳男得悉，趕緊取消報案，並蹲在阿明身邊觀察，只是阿明依舊恍神，語無倫次，陳男苦勸他這年紀應可含飴弄孫，別再當「職業路倒客」，方才離去。。
基隆市第一警分局忠二路派出所指出，阿明是遊民，常在周遭出沒乞食，乞得的金錢即拿去買酒，不務正業，但因未違法，不能強制安置，只能勸導。
基隆市政府社會處表示，市內約有60幾位遊民，阿明是其中的「VIP」，除了二度從遊民收容中心脫逃，社工要接近關懷時，還遭阿明驅離，拒絕公權力介入。
社會處說，阿明的住處殘破不堪，才會露宿街頭，但他年紀尚無法領取老人年金、健康未達身心障礙標準，卻不事生產，靠著附近店家的金援過活，依賴性重，在目前法律的規範下，「政府能幫的都幫了」。
阿明去年被通報數十起酒後路倒，光是送醫案件就高達18次，令相關單位非常頭痛。
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