醉漢擁槍自重 被嘉警緝獲

警方在林某的車內置物箱，查獲1把改造金牛座手槍及5發子彈。（記者曾迺強翻攝）

2017-01-04 13:26

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉林姓男子在酒後情緒不穩之際，常持槍作勢擊發，宛如鄉野惡霸，竹崎警分局景員今趁林某酒後，在他車上查獲1把改造手槍及5發子彈，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，上月曾對林某（46歲，有過失致死前科）查緝，卻一無所獲，經專案小組連日跟監，懷疑他把槍械藏於自小客車內，今天上午11時許趁他黃湯下肚之際查緝，果然在他車內置物箱查獲1把改造金牛座手槍及5發子彈。

林某初步供稱，槍械子彈是一名已過世的綽號「大碰」朋友所寄放，但警方對他說法存疑，正積極追查槍彈上游來源及有無涉及其他刑案。